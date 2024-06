Мужчина погиб на станции метро «28 мая»

2 июня около 13 часов пожилой мужчина упал на рельсы перед прибывающим поездом на станции метро «28 мая».

По словам свидетелей, на вид погибшему было 65-70 лет.

Движение на станции было блокировано в течение одного часа.

