Мужчина погиб на станции метро «28 мая»

Многолетние переговоры между Азербайджаном и Арменией по мирному договору достигли критического этапа, и, как сообщается, обе стороны пришли к согласию по основным принципам, оставив нерешенными лишь некоторые вопросы. Это мнение было высказано после встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении в Алматы 10 мая, на которой министры "приветствовали прогресс в делимитации и достигнутые в этом отношении соглашения".