Мужчина погиб на станции метро «28 мая»
2 июня около 13 часов пожилой мужчина упал на рельсы перед прибывающим поездом на станции метро «28 мая».
По словам свидетелей, на вид погибшему было 65-70 лет.
Движение на станции было блокировано в течение одного часа.
Общество
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