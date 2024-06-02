Лачын Велиев на 9-е сутки прекратил сухую голодовку в колонии
Активист Лачын Велиев на 9-е сутки прекратил сухую голодовку в колонии номер 10, сообщили Turan его близкие.
Такое решение он принял после того, как 2 июня руководство колонии заверило его в том, что в среду он будет отправлен в лечебное учреждение пенитенциарной службы.
Это было одним из его требований в связи с почечной болезнью.
Что касается второго требования – разрешения выдать супруге доверенности на получение компенсации, назначенной ЕСПЧ, то решение данного вопросе также обещали Велиеву в ближайшие дни.
Получить комментарии в Пенитенциарной службе не удалось.
*Велиев был арестован в марте 2021 г. по обвинению в «незаконном обороте наркотиков в крупном размере». Впоследствии ему предъявили обвинение также в «мошенничестве» и осудили к 7,5 годам лишения свободы.
По мнению правозащитников, истинной причиной ареста Велиева является его оппозиционная деятельность. В прошлом он был членом партии «Мусават», а затем сторонником партии Народного фронта.
Велиев был задержан после уличных митингов 15 июля 2020 года в Баку. В сентябре 2023 г. Европейский суд по правам человека признал неправомерным досудебное предварительное заключение Велиева и постановил выплатить ему компенсацию в размере 3500 евро.
Примечательно, что правительство само в одностороннем порядке признало нарушение прав Велиева, выразив готовность компенсировать ему моральный ущерб.
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