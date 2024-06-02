Активист Лачын Велиев на 9-е сутки прекратил сухую голодовку в колонии номер 10, сообщили Turan его близкие.

Такое решение он принял после того, как 2 июня руководство колонии заверило его в том, что в среду он будет отправлен в лечебное учреждение пенитенциарной службы.

Это было одним из его требований в связи с почечной болезнью.

Что касается второго требования – разрешения выдать супруге доверенности на получение компенсации, назначенной ЕСПЧ, то решение данного вопросе также обещали Велиеву в ближайшие дни.

Получить комментарии в Пенитенциарной службе не удалось.

*Велиев был арестован в марте 2021 г. по обвинению в «незаконном обороте наркотиков в крупном размере». Впоследствии ему предъявили обвинение также в «мошенничестве» и осудили к 7,5 годам лишения свободы.

По мнению правозащитников, истинной причиной ареста Велиева является его оппозиционная деятельность. В прошлом он был членом партии «Мусават», а затем сторонником партии Народного фронта.

Велиев был задержан после уличных митингов 15 июля 2020 года в Баку. В сентябре 2023 г. Европейский суд по правам человека признал неправомерным досудебное предварительное заключение Велиева и постановил выплатить ему компенсацию в размере 3500 евро.

Примечательно, что правительство само в одностороннем порядке признало нарушение прав Велиева, выразив готовность компенсировать ему моральный ущерб.