  • contact.az Contact
  • Баку
  • Sunny23.30 C
  • Пятница, 30 август 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(1 час назад)
Учения подразделений морской пехоты ВМС

Учения подразделений морской пехоты ВМС

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Учения подразделений морской пехоты ВМС

В армии Азербайджана проводятся учения с личным составом подразделений морской пехоты Военно-морских сил, сообщила пресс-служба минобороны Азербайджана.

В соответствии со сценарием учений, военнослужащие отрабатываются действия по передвижению в условиях сложного рельефа, групповому спуску со скал, пересечению рек и озер, эвакуации раненых.

Написать отзыв

Политика

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей