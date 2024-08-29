Учения подразделений морской пехоты ВМС
Учения подразделений морской пехоты ВМС
В армии Азербайджана проводятся учения с личным составом подразделений морской пехоты Военно-морских сил, сообщила пресс-служба минобороны Азербайджана.
В соответствии со сценарием учений, военнослужащие отрабатываются действия по передвижению в условиях сложного рельефа, групповому спуску со скал, пересечению рек и озер, эвакуации раненых.
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