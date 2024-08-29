Представители омбудсмена Грузии посетили в СИЗО Афгана Садыгова

Сотрудники аппарата омбудсмена Грузии 29 августа посетили в СИЗО руководителя азербайджанского youtube-канала Azel TV Афгана Садыгова, арестованного по экстрадиционному запросу из Азербайджана.

Об этом сообщила его супруга Севиндж Садыгова.

«Сегодня Афган позвонил из изолятора. Он перед приветствия всем друзьям. Сегодня сотрудники аппарата омбудсмена Грузии вновь посетили Афгана. Они держат в центре внимания политически мотивированный арест Афгана и регулярно встречаются с ним», - заявила С.Садыгова.

По ее словам, А. Садыгов заявил о фальсификации уголовного дела против него.

Она отметила, что ранее встретилась с мужем в СИЗО.

"Афган рассказал, что в его деле фигурируют жалобы лиц, которых он даже не знает, никогда не видел и не общался с ними по телефону. Обвинение вымышлено, сфабриковано. Афган считает, что в случае экстрадиции в Азербайджан его ожидает еще большая угроза. Ибо там уже ему могут предъявить любые более тяжкие обвинения. Афган уверен, что его арестовали за критику властей Азербайджана", - продолжила Севиндж Садыгова.

Напомним, что Афган Садыгов вместе с семьей выехал в Грузию 24 декабря прошлого года. Он был задержан грузинской полицией 3 августа, когда пытался вылететь вместе с семьей в Стамбул.

4 августа Тбилисский городской суд арестовал его на 3 месяца с целью экстрадиции в Азербайджан.

В суде сообщили, что 10 мая МВД Азербайджана предъявило Афгану Садыгову обвинения по статьями 188.2.2 и 182.2.4 УК Азербайджана ("вымогательство путем угроз, захват чужого имущества, неоднократные угрозы публикации компрометирующей информации».