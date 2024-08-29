Водители МТП не могут получить разрешения на осуществление международных грузоперевозок

Многие водители грузовых автомобилей (водители TIR) сообщают, что не могут получить необходимые разрешения на перевозку грузов в другие страны. Водители, которые в настоящее время находятся в ожидании на таможенном терминале Астара Южного регионального таможенного управления, рассказали Радио Азадлыг, что эта проблема длится уже несколько месяцев, и водителям искусственно создаются препоны.

«У меня груз скоропортящихся товаров для доставки в Иран, но я не могу получить разрешение. Я жду уже 16 дней. Срок хранения этого скоропортящегося груза составляет всего пять-десять дней. Похоже, если груз испортится, мне придется нести расходы», — посетовал водитель, пожелавший остаться неизвестным.

Водители утверждают, что эта проблема началась еще в прошлом году, и уже месяц выдача разрешений полностью прекращена.

Попытки получить необходимые формы от соответствующих органов не принесли результатов, говорят водители. В итоге они и их семьи несут значительные финансовые потери.

Водители заявляют, что они сталкиваются с подобными проблемами давно и даже проводят время от времени акции протеста.

Согласно действующему законодательству, этот сектор курирует Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA). Для международных грузовых перевозок автомобильным транспортом действует система «Формы разрешений». Обмен формами разрешений осуществляется в соответствии с квотами, установленными на основе двусторонних международных соглашений Азербайджана и межправительственных соглашений о международных автомобильных сообщениях, в то время как разрешения Международного транспортного форума выдаются операторам на основе многосторонних соглашений. Они распределяются между операторами с учетом таких факторов, как ротация, доля рынка или количество транспортных средств, принадлежащих оператору.

Некоторые эксперты считают, что эта система нуждается в совершенствовании.

Ассоциация международных автомобильных перевозчиков Азербайджана объясняет эти проблемы высоким спросом и ограниченным количеством бланков разрешений.

В AYNA агентству Turan сообщили, что ведутся переговоры с Министерством транспорта России о выдаче бланков разрешений на перевозки в третьи страны.

Агентство отметило, что бланки разрешений были выданы перевозчикам в начале этого года, но закончились к 7 августа: «Перевозчики ежедневно информировались об оставшемся количестве бланков разрешений, и они оперативно получали уведомление на официальных страницах и в электронных группах, когда они заканчивались. Перевозчикам было предложено не загружать транспортные средства, пока в страну не будут ввезены новые бланки разрешений, чтобы избежать трудностей в работе».

Несмотря на эти предупреждения, некоторые перевозчики продолжали загружать свои транспортные средства: «Обмен и ввоз разрешений без согласия России оказался невозможен. Доставка бланков в Азербайджан и выдача их перевозчикам будет обеспечена».

Эксперт по транспортным вопросам и юрист Аршад Гусейнов также заявил, что разрешения на международные грузовые перевозки выдаются на основе взаимных соглашений между государствами: «AYNA представляет Азербайджан в этом вопросе. AYNA должна работать над тем, чтобы необходимое количество разрешений было получено в сотрудничестве с государствами, с которыми она осуществляет грузоперевозки. Это должно осуществляться с другими странами на взаимной основе».

По мнению эксперта, интересы Азербайджана и его перевозчиков должны быть защищены: «Для этого азербайджанские перевозчики должны поддерживать надежный автопарк и профессионализм водителей, чтобы международные партнеры видели, что все стандарты соблюдены».

А. Гусейнов отметил, что в стране бланки разрешений должны распределяться среди водителей на справедливой основе: «Это распределение должно быть прозрачным, чтобы не возникало вопросов у перевозчиков».

В прошлом году были внесены изменения в «Закон об автомобильном транспорте». Согласно этим изменениям, пассажирские и грузовые перевозки автомобильным транспортом больше не лицензируются, а организуются на основе разрешений. Это в основном объяснялось мерой по предотвращению недобросовестной конкуренции и монополизации.