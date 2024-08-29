Британский посол встретился с членами политкомитета РЕАЛ

Посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд 29 августа посетил штаб-квартиру партии «Республиканская альтернатива» (РЕАЛ), где встретился с руководством этой оппозиционной организации.

Во встрече, в частности приняли участие председатель партии Ильгар Мамедов и члены политического ее комитета Эркин Гадирли и Натиг Джафарли.

Как говорится в сообщении РЕАЛ, в ходе беседы обсуждались вопросы восстановления деятельности азербайджанской делегации в ПАСЕ, а также состоялся обмен мнениями по актуальным темам повестки двусторонних отношений между Азербайджаном и Великобританией.

Отметим, что встреча состоялась за несколько дней до внеочередных парламентских выборов в Азербайджане и участвовавшие в ней представители РЕАЛ являются кандидатами в депутаты.