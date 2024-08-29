Британский посол встретился с членами политкомитета РЕАЛ
Британский посол встретился с членами политкомитета РЕАЛ
Посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд 29 августа посетил штаб-квартиру партии «Республиканская альтернатива» (РЕАЛ), где встретился с руководством этой оппозиционной организации.
Во встрече, в частности приняли участие председатель партии Ильгар Мамедов и члены политического ее комитета Эркин Гадирли и Натиг Джафарли.
Как говорится в сообщении РЕАЛ, в ходе беседы обсуждались вопросы восстановления деятельности азербайджанской делегации в ПАСЕ, а также состоялся обмен мнениями по актуальным темам повестки двусторонних отношений между Азербайджаном и Великобританией.
Отметим, что встреча состоялась за несколько дней до внеочередных парламентских выборов в Азербайджане и участвовавшие в ней представители РЕАЛ являются кандидатами в депутаты.
-
- Общество
- 29 август 2024 16:34
-
Политика
-
- 29 август 2024, 17:58
В армии Азербайджана проводятся учения с личным составом подразделений морской пехоты Военно-морских сил, сообщила пресс-служба минобороны Азербайджана.
-
- 29 август 2024, 17:51
Сотрудники аппарата омбудсмена Грузии 29 августа посетили в СИЗО руководителя азербайджанского youtube-канала Azel TV Афгана Садыгова, арестованного по экстрадиционному запросу из Азербайджана.
-
- 29 август 2024, 13:40
Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Азера Тагиева состоялось подготовительное заседание по уголовному делу инвалида первой группы, парализованного активиста Фамиля Халилова.
-
- 29 август 2024, 13:01
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня принял председателя Всемирной конфедерации этноспорта Билала Эрдогана.
Написать отзыв