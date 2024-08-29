В связи с гонками "Формула 1» в центре Баку будет ограничено движение транспорта

В связи с гонками "Формула 1» движение транспорта в центре Баку будет ограничено

В связи с проведением в Баку гонок "Формула 1" с 7 сентября в столице поэтапно будет вводиться ограничения на движение транспорта на ряде улиц в центре города.

Ограничения коснутся улиц, по которым пролегает трасса гонок, а также прилегающих территорий.

Как сообщили в Операционной компании Baku City Circuit, с 01:00 7 сентября будет ограничено движение транспорта на участке улицы Пушкина от пересечения с улицей Узеира Гаджибекова и проспектом Нефтяников.

С 01:00 9 сентября же будут закрыты для движения транспорта дороги в пределах Бакинского городского кольца, и непосредственно улиц, по которым проходит гоночный трек "Формулы-1".

Движение транспорта возобновится с 08:00 17 сентября.

Гонки состоятся 13-15 сентября.