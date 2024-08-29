МВД отчиталось об изъятых наркотиках

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции 28 августа из незаконного оборота было изъято 66,4 кг. наркотических средств, сообщает МВД.

В частности, правоохранителями было выявлено и изъято около 2,5 кг. героина, 62,7 кг. марихуаны, 1,2 кг. опия, а также 30 кустов выращенной конопли, 14 таблеток прегабалина и 20 штук трамадола.