Учредитель Youtube канала пожаловался суду на пытки в полиции
Учредитель Youtube канала пожаловался суду на пытки в полиции
В Бакинском суде по тяжким преступлениям 29 мая под председательством Азада Меджидова начались судебные слушания по делу учредителя YouTube проекта «Kanal-11» Теймура Керимова.
Прокурор Фариз Рзаев огласил обвинительный акт, утверждая, что Керимов вместе репортером Истак Тотиевой, вымогал деньги у Фарруха Алекперова и Лейлы Алмасзаде в обмен на удаление из интернет критических видеоматериалов о них.
Тотиева находится на свободе «под надзором полиции».
Керимов рассказал суду, что 11 декабря 2023 года его грубо задержали люди в штатском, доставили в отдел полиции и избили. По его словам, это происходило в главном управлении МВД по борьбе с оргпреступностью. Сначала от него потребовали признаться в преступлении, связанного с наркотиками, а затем признаться в вымогательстве.
«Но я отказывался от самооговора, но сдался, когда мне пригрозили изнасилованием дубинкой», - заявил руководитель канала.
Судья Меджидов заявил, что в связи с заявлением Керимова будет направлено письмо в прокуратуру для расследования. Однако защита уже обращалась в прокуратуру с жалобой на пытки, но получила отказа в возбуждении уголовного дела.
После этого на процессе был объявлен перерыв.
*Напомним, что Керимов был арестован в декабре 2023 г. по обвинения по ст. 182.2.2 (неоднократное вымогательство путем угроз), 182.2.4. (вымогательство с целью завладения имуществом в значительном размере) и 182.2.1 (вымогательство группой лиц по предварительному сговору) УК Азербайджана.
Правозащитники признали его политзаключенным.
Политика
-
- 30 май 2024, 17:59
В Иране началась регистрация кандидатов для участия на внеочередных выборах президента, назначенных на 28 июня, сообщил глава МВД Ахмад Вахиди.
-
- 30 май 2024, 17:23
В рамках официального визита в Пакистан глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов провел переговоры с главой внешнеполитического ведомства этой страны, вице-премьером Мохаммадом Исхаком.
-
- 30 май 2024, 16:54
Активист партии Народного фронта Эльнур Гасанов возобновил сухую голодовку в СИЗО. Об этом он сообщил 30 мая в ходе рассмотрения в Хатаинском суде его жалобы на районную прокуратуру.
-
- 30 май 2024, 15:56
Активист партии Народного фронта Эльхан Алиев помещен в карцер тюремного госпиталя.
Написать отзыв