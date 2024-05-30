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(6 часов назад)
Учредитель Youtube канала пожаловался суду на пытки в полиции

Учредитель Youtube канала пожаловался суду на пытки в полиции

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Учредитель Youtube канала пожаловался суду на пытки в полиции

В Бакинском суде по тяжким преступлениям 29 мая под председательством Азада Меджидова начались судебные слушания  по делу  учредителя  YouTube проекта  «Kanal-11» Теймура Керимова. 

Прокурор Фариз Рзаев огласил обвинительный акт, утверждая, что Керимов вместе репортером  Истак Тотиевой, вымогал деньги  у Фарруха Алекперова и Лейлы Алмасзаде в обмен на удаление из интернет критических видеоматериалов о них.

Тотиева находится на свободе «под надзором полиции».

Керимов рассказал суду, что 11 декабря 2023 года его грубо задержали люди в штатском, доставили в отдел полиции и избили.  По его словам, это происходило в главном управлении МВД по борьбе с оргпреступностью. Сначала от него потребовали признаться в преступлении, связанного с наркотиками, а затем признаться в вымогательстве.

«Но я отказывался от самооговора, но сдался, когда мне пригрозили изнасилованием дубинкой», - заявил руководитель канала.

Судья Меджидов заявил, что в связи с заявлением Керимова будет направлено письмо в прокуратуру для расследования.  Однако защита уже обращалась в прокуратуру с жалобой на пытки, но получила отказа в возбуждении уголовного дела.

После этого на процессе был объявлен перерыв.

*Напомним, что Керимов был арестован в декабре 2023 г. по обвинения по ст. 182.2.2 (неоднократное вымогательство путем угроз), 182.2.4. (вымогательство с целью завладения имуществом в значительном размере) и 182.2.1 (вымогательство группой лиц по предварительному сговору) УК Азербайджана.

Правозащитники признали его политзаключенным.

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