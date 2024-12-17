Уголовное дело в отношении лидеров карабахских сепаратистов направлено в суд

Уголовное дело в отношении руководителей карабахских сепаратистов передано на рассмотрение Бакинского военного суда.

Как говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Азербайджана, 1389 уголовных дел объединены в одно производство. Они касаются преступлений, совершенных с октября 1987 года на оккупированных территориях Азербайджана, незаконными вооруженными формированиями так называемой «Нагорно-Карабахской Республики».

На основе собранных доказательств по 2548 эпизодам к уголовной ответственности привлечены 15 человек: Гукасян Аркадий Аршавирович, Арутюнян Араик Владимирович, Саакян Бако Саакович, Ишханян Давид Рубени, Бабаян Давид Кимович, Мнацаканян Лева Генрихи, Манукян Давид Азати, Мартиросян Гагик Григори, Пашаян Меликсет Владимири, Аллахвердиян Давид Нельсони, Степанян Гурген Хомероси, Балаян Левон Ромики, Бабаян Мадат Аракелович, Бегларян Васили Ивани и Газарян Эрик Роберти.

Им предъявлены обвинения по статьям: 100 (планирование, начало и ведение агрессивной войны); 102 (нападение на лиц и организаций, находящихся под международной защитой); 103 (геноцид); 105 (уничтожение населения); 106 (рабство); 107 (депортация населения или принудительное переселение); 109 (преследования); 110 (насильственное уничтожение населения); 112 (лишения свободы с нарушением международных норм); 113 (пытки); 114 (наемничество); 115 (нарушение законов и обычаев войны); 116 (нарушение международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов); 118 (мародерство); 120 (умышленные убийства людей); 192 (незаконное предпринимательство); 214 (терроризм); 214-1 (финансирование терроризма); 218 (незаконное пересечение границы); 228 (незаконный оборот оружия); 270-1 ( создание угроз авиационной безопасности); 277 (покушение на государственного деятеля); 278 (насильственный захват власти); 279 (создание незаконных вооруженных формирований) и другими статьями УК Азербайджана.

В ходе предварительного следствия и после его окончания ходатайства и жалобы обвиняемых были рассмотрены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства и приняты соответствующие решения.

Уголовное дело в отношении других лиц, обвиняемых в совершении указанных преступлений, выделено в отдельное производство и продолжается.

Генеральная прокуратура Азербайджана предложила соответствующим органам Армении сотрудничать в связи с присутствием на ее территории многих других лиц, подозреваемых в указанных преступлениях, а также свидетелей. Обвинительный акт по уголовному делу был утвержден Генеральным прокурором Азербайджана 16 декабря 2024 года и направлен на рассмотрение в соответствующий Бакинский военный суд, говорится в сообщении.

Отметим, что в сообщении не упомянуто имя Рубена Варданяна – бывшего «госминистра». Его дело находится на рассмотрении в Службе госбезопасности Азербайджана. По сообщению его адвокатов, против него выдвинуто 45 обвинений в тяжких преступлениях. Материалы его дела составили 100 томов.