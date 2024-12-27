В Азербайджане продлен Особый карантинный режим
В Азербайджане продлен Особый карантинный режим
Кабинет Министров Азербайджана продлил особый карантинный режим на территории страны до 1 апреля 2025 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.
«В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории страны и его возможных последствий».
Напомним, что карантинный режим был введен в Азербайджане весной 2020 года и с тех пор продлевается через каждые три месяца. На практике это означает лишь одно – закрыты все сухопутные границы страны как для граждан страны, так и для иностранцев. Сообщение осуществляется только по воздуху. Все это вызывает многочисленные жалобы и создает огромные проблемы для рядовых граждан.
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