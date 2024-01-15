В Азербайджане стартовала избирательная кампания на внеочередных президентских выборах
В Азербайджане стартовала избирательная кампания на внеочередных президентских выборах
В Азербайджане c 15 января началась предвыборная агитация на внеочередных президентских выборах, которая завершится в 08:00 шестого февраля – за сутки до голосования.
Сегодня в Центральной Избирательной Комиссии состоялась жеребьевка бесплатного эфирного времени, предоставляемоuй кандидатам на Oбщественном ТВ и радио.
В эфирное время кандидаты могут выступать в формате дебатов 3 раза в неделю (по понедельникам, средам и пятницам) в течение часа.
Во вторник, четверг и субботу кандидаты также смогут выступать в формате дебатов в эфире Общественного радио.
Во время кажого из дебатов, каждому кандидату будет отведено эфирное время в 8 минут 57 секунд. Он может использовать его в течение дебатов сразу или по частям.
По результатам жеребьевки, кандидаты будут выступать в следующей последовательности:
1 Захид Орудж (глава парламентского комитета по правам человека, руководитель Центра социальных исследований, самовыдвиженец),
2. Фазиль Мустафа (глава партии «Великое созидание»);
3 Ильхам Алиев (председатель партии «Ени Азербайджан, действующий глава государства);
4 Эльшад Мусаев (председатель партии «Великий Азербайджан»);
5. Гудрат Гасангулиев (председатель партии Народного фронта Единого Азербайджана);
6. Рази Нуруллаев (председатель партии Национального фронта);
7 Фуад Алиев (бывший глава Либерально-демократической партии, самовыдвиженец).
Помимо бесплатного эфира на Общественном ТВ кандидаты могут иметь возможность получить время для агитации и на платной основе.
На коммерческих условия эфир кандидатам готовы предоставить также три телеканала – ATV, REAL TV и Xazar TV.
Всего же 44 СМИ готовы разместить агитационные материалы кандидатов. Помимо этого, кандидаты могут напрямую встречаться с избирателями. Для этого по всей стране выделены 278 мест, включая 139 открытых площадок и 139 закрытых помещений.
Кроме того, печатные материалы кандидатов могут быть вывешены на стендах, установленных многолюдных местах.
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