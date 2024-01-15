В Азербайджане стартовала избирательная кампания на внеочередных президентских выборах

В Азербайджане стартовала избирательная кампания на внеочередных президентских выборах

В Азербайджане c 15 января началась предвыборная агитация на внеочередных президентских выборах, которая завершится в 08:00 шестого февраля – за сутки до голосования.

Сегодня в Центральной Избирательной Комиссии состоялась жеребьевка бесплатного эфирного времени, предоставляемоuй кандидатам на Oбщественном ТВ и радио.

В эфирное время кандидаты могут выступать в формате дебатов 3 раза в неделю (по понедельникам, средам и пятницам) в течение часа.

Во вторник, четверг и субботу кандидаты также смогут выступать в формате дебатов в эфире Общественного радио.

Во время кажого из дебатов, каждому кандидату будет отведено эфирное время в 8 минут 57 секунд. Он может использовать его в течение дебатов сразу или по частям.

По результатам жеребьевки, кандидаты будут выступать в следующей последовательности:

1 Захид Орудж (глава парламентского комитета по правам человека, руководитель Центра социальных исследований, самовыдвиженец),

2. Фазиль Мустафа (глава партии «Великое созидание»);

3 Ильхам Алиев (председатель партии «Ени Азербайджан, действующий глава государства);

4 Эльшад Мусаев (председатель партии «Великий Азербайджан»);

5. Гудрат Гасангулиев (председатель партии Народного фронта Единого Азербайджана);

6. Рази Нуруллаев (председатель партии Национального фронта);

7 Фуад Алиев (бывший глава Либерально-демократической партии, самовыдвиженец).

Помимо бесплатного эфира на Общественном ТВ кандидаты могут иметь возможность получить время для агитации и на платной основе.

На коммерческих условия эфир кандидатам готовы предоставить также три телеканала – ATV, REAL TV и Xazar TV.

Всего же 44 СМИ готовы разместить агитационные материалы кандидатов. Помимо этого, кандидаты могут напрямую встречаться с избирателями. Для этого по всей стране выделены 278 мест, включая 139 открытых площадок и 139 закрытых помещений.

Кроме того, печатные материалы кандидатов могут быть вывешены на стендах, установленных многолюдных местах.