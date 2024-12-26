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(4 минуты назад)
В Бакинском аэропорту установлено панно в память погибших в Актау

В Бакинском аэропорту установлено панно в память погибших в Актау

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

В Бакинском аэропорту установлено панно в память погибших в Актау

В Бакинском аэропорту установлено мемориальное панно в память погибших в результате крушения самолета AZAL, выполнявшего рейс Баку-Грозный.

Пассажиры и сотрудники аэропорта несут к панно цветы.

Около полудня ожидается спецрейс из Актау, который доставит в Баку 12 выживших в авиакатастрофе 25 декабря

В Бакинском аэропорту установлено панно в память погибших в Актау
В Бакинском аэропорту установлено панно в память погибших в Актау

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