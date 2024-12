В Бакинском аэропорту установлено панно в память погибших в Актау

В Бакинском аэропорту установлено мемориальное панно в память погибших в результате крушения самолета AZAL, выполнявшего рейс Баку-Грозный.

Пассажиры и сотрудники аэропорта несут к панно цветы.

Около полудня ожидается спецрейс из Актау, который доставит в Баку 12 выживших в авиакатастрофе 25 декабря

