Самолет AZAL был поврежден ракетой системы «Панцирь-С1». Ждем признаний и извинений

Отверстия на фюзеляже разбившегося самолета AZAL похожи на последствия удара ракетой «Панцирь-С1» - к такому выводу приходят большинство иностранных и российских военных экспертов.

Аналитики OSINT (Open source intelligence) отмечают, что подобные повреждения невозможны при столкновении с птицами или при крушении. При столкновении со стаей птиц возникают вмятины, а тут видны пробоины от осколков.

Военный эксперт Ян Матвеев исключает, что на видео крушения видны последствия взрыва кислородного баллона, как утверждает Росавиация.

Наличие многочисленных повреждений на корпусе самолета — от хвостовой части до его середины – это свидетельство удара поражающими элементами.

Такое возможно при попадании в самолет ракеты комплекса «Панцирь-С1», добавил эксперт.

То, что самолет не был сбит объясняется тем, что он находился на достаточно большой высоте, и мощности ракеты могло не хватить, чтобы сразу вывести самолет из строя.

Перед падением в Актау самолет пытался сесть в Грозном, где в это время была атака дронов. Как написал в Instagram племянник Рамзана Кадырова, секретарь Совбеза Хамзат Кадыров, все цели были сбиты.

Но красноречивее всего звучат слова самих выживших пассажиров, которые сообщили, что слышали два взрыва и ощутили удары по корпусу самолета. Более того, поражающие элементы пробили корпус и даже ранили некоторых пассажиров.

Можно ли ожидать, что Рамзан Кадыров и руководство России признают свою вину, принесут извинения и выплатят компенсацию, как это сделал официальный Баку, когда 8 ноября 2020 года был сбит российский вертолет на границе Нахчывана и Армении?

Почему самолет не приняли в Махачкале или во Владикавказе в Грозном объясняли плохой погодой. Об этом свидетельствует расшифровка переговоров пилота с диспетчерами в Грозном.

Телеграм–канал ВЧК-ОГПУ публикует переговоры, где пилот при подлете к Грозному сообщает: «У меня самолет теряет управление".

Экипаж несколько раз не смог приземлиться в Грозном, а потом отказал GPS. По данным Flightradar24, это было сделано, чтобы «глушить» дроны, атаковавшие Чечню. Электронные помехи нарушили также и переговоры пилота с диспетчером и самолет фактически «ослеп».

Когда же самолет же решил лететь в Баку, пилот сообщил о сильном ударе. Правда, он сначала решил, что самолет столкнулся со стаей птиц. Потом у самолета начали отказывать управление и гидравлика.

Когда пилот запросил посадки в Минводах , ему сообщили, что там сильный ветер и туман, тоже самое было и в Махачкале.

Далее пилот сообщает о потери управления и отказе гидравлики. В 8:24 пилот объявляет бедствие и сразу после этого нарушается связь с диспетчером в Грозном, который переводит пилота на связь с диспетчером из Ростова.

ВЧК-ОГПУ вычислил место, где был поражен лайнер «Баку-Грозный». Это произошло над Наурским районом Чечни, где располагается несколько воинских частей, в том числе со средствами ПВО. Согласно расшифровке переговоров диспетчера и экипажа, сильный удар по самолету пилот принял за столкновение со стаей птиц. Это произошло примерно в 18 километрах к северу от аэропорта Грозного, над Наурским районом на высоте 2,4 тысячи метров.

По данным открытых источников, в данной местности расположена система управления ПВО «Барнаул-Т», а также несколько единиц систем «Панцирь».