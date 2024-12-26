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(4 минуты назад)
Посольство Франции спустило флаги в знак солидарности с Азербайджаном

Посольство Франции спустило флаги в знак солидарности с Азербайджаном

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Посольство Франции спустило флаги в знак солидарности с Азербайджаном

В знак солидарности с Азербайджаном, в день национальной скорби 26 декабря в посольстве Франции в Баку приспущены флаги Евросоюза и Франции. Об этом говорится в сообщении на аккаунте посольства Франции в социальной сети X.

26 декабря в Азербайджане День скорби по погибшим в авиакатастрофе самолета AZAL, выполнявшего рейс Баку-Грозный. В результате крушения лайнера погибли 38 человек, 29 – выжили.

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