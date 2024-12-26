Посольство Франции спустило флаги в знак солидарности с Азербайджаном

В знак солидарности с Азербайджаном, в день национальной скорби 26 декабря в посольстве Франции в Баку приспущены флаги Евросоюза и Франции. Об этом говорится в сообщении на аккаунте посольства Франции в социальной сети X.

26 декабря в Азербайджане День скорби по погибшим в авиакатастрофе самолета AZAL, выполнявшего рейс Баку-Грозный. В результате крушения лайнера погибли 38 человек, 29 – выжили.