Посольство Франции спустило флаги в знак солидарности с Азербайджаном
Посольство Франции спустило флаги в знак солидарности с Азербайджаном
В знак солидарности с Азербайджаном, в день национальной скорби 26 декабря в посольстве Франции в Баку приспущены флаги Евросоюза и Франции. Об этом говорится в сообщении на аккаунте посольства Франции в социальной сети X.
26 декабря в Азербайджане День скорби по погибшим в авиакатастрофе самолета AZAL, выполнявшего рейс Баку-Грозный. В результате крушения лайнера погибли 38 человек, 29 – выжили.
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