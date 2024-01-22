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(1 час назад)
В партии «РЕАЛ» обсудили предвыборную обстановку с  представителем БДИПЧ ОБСЕ

В партии «РЕАЛ» обсудили предвыборную обстановку с  представителем БДИПЧ ОБСЕ

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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

В партии «РЕАЛ» обсудили предвыборную обстановку с  представителем БДИПЧ ОБСЕ

Председатель политического комитета партии «Республиканская альтернатива» РЕАЛ Ильгар Мамедов в понедельник встретился с главой наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ на внеочередных президентских выборах в Азербайджане  Оуэном Мёрфи (Eoghan Murphy) и членами его команды.

В ходе встречи была обсуждена предвыборная обстановка в стране, в том числе политическая и правовая среда, говорится в сообщении партии.

Мамедов подчеркнул, что для  РЕАЛ большее значение представляют парламентские выборы, которые пройдут через несколько месяцев.

Он отметил, что РЕАЛ призвала избирателей принять участие в президентских выборах, целью этого призыва является подготовка граждан к участию в парламентских выборах.

 

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