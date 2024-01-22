В партии «РЕАЛ» обсудили предвыборную обстановку с представителем БДИПЧ ОБСЕ

В партии «РЕАЛ» обсудили предвыборную обстановку с представителем БДИПЧ ОБСЕ

Председатель политического комитета партии «Республиканская альтернатива» РЕАЛ Ильгар Мамедов в понедельник встретился с главой наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ на внеочередных президентских выборах в Азербайджане Оуэном Мёрфи (Eoghan Murphy) и членами его команды.

В ходе встречи была обсуждена предвыборная обстановка в стране, в том числе политическая и правовая среда, говорится в сообщении партии.

Мамедов подчеркнул, что для РЕАЛ большее значение представляют парламентские выборы, которые пройдут через несколько месяцев.

Он отметил, что РЕАЛ призвала избирателей принять участие в президентских выборах, целью этого призыва является подготовка граждан к участию в парламентских выборах.