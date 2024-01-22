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(1 час назад)
На заседании СМИД Евросоюза рассмотрят вопрос об армяно-азербайджанской урегулировании

На заседании СМИД Евросоюза рассмотрят вопрос об армяно-азербайджанской урегулировании

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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

На заседании СМИД Евросоюза рассмотрят вопрос об армяно-азербайджанской урегулировании

В понедельник в Брюсселе проходит заседание Совета министров иностранных дел Евросоюза под председательством Верховного представителя ЕС по иностранным делам и безопасности Жозепа Борреля.

Как сказано в сообщении ЕВ,  среди прочих вопросов, Боррель даст оценку нынешней ситуации в отношениях между Арменией и Азербайджаном и отметит необходимость активизировать усилия по нормализации отношений.

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