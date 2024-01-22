На заседании СМИД Евросоюза рассмотрят вопрос об армяно-азербайджанской урегулировании

На заседании СМИД Евросоюза рассмотрят вопрос об армяно-азербайджанской урегулировании

В понедельник в Брюсселе проходит заседание Совета министров иностранных дел Евросоюза под председательством Верховного представителя ЕС по иностранным делам и безопасности Жозепа Борреля.

Как сказано в сообщении ЕВ, среди прочих вопросов, Боррель даст оценку нынешней ситуации в отношениях между Арменией и Азербайджаном и отметит необходимость активизировать усилия по нормализации отношений.