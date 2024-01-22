На заседании СМИД Евросоюза рассмотрят вопрос об армяно-азербайджанской урегулировании
На заседании СМИД Евросоюза рассмотрят вопрос об армяно-азербайджанской урегулировании
В понедельник в Брюсселе проходит заседание Совета министров иностранных дел Евросоюза под председательством Верховного представителя ЕС по иностранным делам и безопасности Жозепа Борреля.
Как сказано в сообщении ЕВ, среди прочих вопросов, Боррель даст оценку нынешней ситуации в отношениях между Арменией и Азербайджаном и отметит необходимость активизировать усилия по нормализации отношений.
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- Политика
- 22 январь 2024 17:49
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Политика
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- 22 январь 2024, 23:59
«Недавние территориальные притязания президента Алиева вызывают большую тревогу. Любое нарушение территориальной целостности Армении будет неприемлемо и будет иметь серьезные последствия для наших отношений с Азербайджаном”.
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- 22 январь 2024, 17:49
Председатель политического комитета партии «Республиканская альтернатива» РЕАЛ Ильгар Мамедов в понедельник встретился с главой наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ на внеочередных президентских выборах в Азербайджане Оуэном Мёрфи (Eoghan Murphy) и членами его команды.
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- 22 январь 2024, 17:34
В ходе посещения 22 января «Аг шехер» (Baku White City) глава государства ознакомился с проводимыми работами. Эта новая часть столицы занимает площадь в 1650 гектаров и состоит из 10 кварталов разного стиля и 10 км береговой линии. На данный момент завершено строительство 91 здания. После полной реализации проекта там будут проживать 280 тыс. человек, и будет создано 240 тыс. рабочих мест, говорится в сообщении на сайте главы государства.
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- 22 январь 2024, 16:10
В понедельник полиция пресекла несогласованную акцию протеста под лозунгом: «Нет фальшивым выборам!». Акция была назначена азербайджанским политэмигрантом в Европе Туралом Садыглы в знак протеста против внеочередных президентских выборов.
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