В столице Азербайджана стартовал COP29 с большими надеждами и высокими ставками

29-я сессия Конференции сторон (КС) Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН) началась на этой неделе в Баку, собрав делегации из 198 стран. Этот важнейший саммит, который пройдет с 11 по 22 ноября, знаменует собой критический момент для глобальных климатических переговоров, поскольку мир борется с эскалацией экологических кризисов.

Процесс КС, начавшийся в Берлине в 1995 году, стал краеугольным камнем международных климатических дискуссий. Бакинский саммит, получивший название КС29, не является исключением, поскольку он собирает не только представителей правительств, но и международные финансовые институты, многосторонние банки развития, лидеров бизнеса и группы гражданского общества. В заявлении, опубликованном всего за несколько часов до саммита, РКИК ООН подчеркнула срочность этой встречи: «Учитывая растущие человеческие и экономические издержки изменения климата в каждой стране, КС29 является жизненно важным моментом, который должен привести к значительному прогрессу».

Амбициозные цели для неопределенного будущего

Большие надежды возлагаются на то, что обсуждения в Баку приведут к существенным обязательствам, особенно в области сокращения выбросов и укрепления глобальных цепочек поставок против климатических сбоев. Как подчеркивается в заявлении РКИК ООН, «если страны не смогут сократить выбросы и повысить устойчивость, даже самые сильные экономики, включая страны G20, не выдержат неконтролируемых последствий глобального потепления. Ни одно домохозяйство не избежит серьезных инфляционных последствий».

В столице Азербайджана будут находиться не только делегации стран G20, но и ключевые переговорные блоки из стран Глобального Юга, что подчеркивает разнообразные и сложные интересы. В частности, COP29 был охарактеризован как «финансовый климатический саммит», учитывая настоятельную необходимость согласования Новой коллективной количественной цели (NCQG) для климатического финансирования. Эта цель должна заменить ежегодное обязательство в размере 100 миллиардов долларов, принятое на COP15 в Копенгагене и достигнутое в 2023 году после многих лет задержек.

Переговорщики в Баку сталкиваются с непростой задачей установления более амбициозной цели финансирования, которая должна быть реализована с 2025 года. Растет давление на богатые страны, чьи отрасли отвечают за значительные выбросы парниковых газов, с целью увеличения их финансовой поддержки менее развитых стран, несущих на себе основную тяжесть изменения климата.

Разнообразное представительство, разные ожидания

Список участников COP29 подчеркивает геополитическую сложность момента. Ожидается, что премьер-министр Великобритании Кейр Стармер прибудет с делегацией из шести ключевых министров, что отражает стратегические связи между Великобританией и Азербайджаном. Также ожидается прибытие премьер-министра Италии Джорджии Мелони, но заметным отсутствием является отсутствие президента Франции Эммануэля Макрона (из-за напряженных отношений с Азербайджаном), канцлера Германии Олафа Шольца (сталкивающегося с внутриполитическим кризисом) и президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы (восстанавливающегося после травмы).

Европейский союз будет представлен председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и комиссаром по климату Вопке Хукстра, среди прочих. ЕС, который внес €28,6 млрд ($30,8 млрд) на финансирование климата в 2023 году, позиционировал себя как ведущего игрока в финансировании глобальных климатических действий.

Новый посланник Китая по вопросам климата Лю Чжэньминь впервые выступит на COP29 после ухода на пенсию ветерана-переговорщика Се Чжэньхуа. Между тем, Соединенные Штаты будет представлять старший советник Белого дома Джон Подеста, но недавние выборы Дональда Трампа бросают тень на ход процесса. Предвыборная риторика Трампа вызвала опасения, что США могут снова выйти из Парижского соглашения, что осложнит усилия по достижению прочной сделки по NCQG.

Призыв глобального Юга к справедливости

По мере ухудшения последствий изменения климата уязвимые страны требуют большей финансовой помощи. Африканские страны, в частности, призывают увеличить финансирование из Фонда потерь и ущерба, созданного для помощи развивающимся странам в борьбе с климатическими катастрофами. Они также настаивают на скорейшей реализации статьи 6 Парижского соглашения, которая устанавливает правила для углеродных рынков.

Ожидается, что Альянс малых островных государств (AOSIS) и группа наименее развитых стран (НРС), представляющие 45 стран, будут добиваться выделения многотриллионных обязательств на поддержку перехода от ископаемого топлива и активизацию глобальных усилий по борьбе с изменением климата.

Насыщенная повестка дня с высокими ожиданиями

В день открытия саммита пройдут панельные дискуссии о роли молодежи и неправительственных организаций в борьбе с изменением климата. Экспертные встречи также рассмотрят деятельность Фонда потерь и ущерба и развитие углеродных рынков.

Климатический саммит мировых лидеров (WLCAS), запланированный на 12-13 ноября, должен стать кульминацией COP29, на нем пройдут обсуждения и консультации на высоком уровне. В ходе этих сессий страны, как ожидается, представят новые проекты в области зеленой энергетики и подпишут соглашения, направленные на ускорение перехода на возобновляемые источники энергии.

Повестка дня COP29 заполнена более чем 100 встречами и параллельными мероприятиями, посвященными сокращению выбросов, адаптации к изменению климата, финансам и инновационным технологиям. Перед переговорщиками стоит огромная задача достижения консенсуса по конкретным действиям по сдерживанию глобального потепления и его катастрофических последствий.

Стратегическая роль Баку и амбиции Азербайджана

Для Азербайджана проведение COP29 — это момент престижа, позиционирующий страну как ключевого игрока в глобальном климатическом диалоге. Мероприятие также подчеркивает стратегические партнерства Азербайджана, особенно в сфере энергетики, где он служит критически важным связующим звеном между Европой и Азией. Руководство страны намерено использовать этот саммит для демонстрации своих инициатив в области зеленой энергетики и привлечения новых инвестиций в проекты по возобновляемым источникам энергии.

Мир будет наблюдать, как переговорщики стремятся добиться прорыва в Баку, который может определить будущую траекторию глобальных усилий по борьбе с изменением климата. Поскольку ставки высоки как никогда, ближайшие дни проверят решимость стран работать вместе, чтобы предотвратить климатическую катастрофу.