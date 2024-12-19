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(6 часов назад)
В Вашингтоне начинается процесс передачи власти новой администрации

В Вашингтоне начинается процесс передачи власти новой администрации

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Алекс Рауфоглу
Алекс Рауфоглу

Вашингтонский корреспондент

В Вашингтоне начинается процесс передачи власти новой администрации

Уходящий госсекретарь США Энтони Блинкен встретился в среду в Госдепартаменте с Марко Рубио, сенатором от Флориды, новоизбранным президентом Дональдом Трампом в качестве следующего госсекретаря  США, сообщает вашингтонский корреспондент TURAN.

«Это был хороший, конструктивный и содержательный разговор», — сказал заместитель пресс-секретаря Ведант Патель на брифинге.

Блинкен, выступая в Совете по международным отношениям, сказал, что администрация Байдена хочет «дать президенту Трампу максимально удобную возможность на будущих  переговорах с Россией, чтобы позволить Украине сохранить независимость и сдержать российскую агрессию».

Блинкен также говорил о Сирии и продолжении политики США. Одним из успехов, достигнутых президентом Трампом во время его первой администрации, стало ликвидация халифата, который пыталось создать ИГ.

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