В Вашингтоне начинается процесс передачи власти новой администрации
В Вашингтоне начинается процесс передачи власти новой администрации
Уходящий госсекретарь США Энтони Блинкен встретился в среду в Госдепартаменте с Марко Рубио, сенатором от Флориды, новоизбранным президентом Дональдом Трампом в качестве следующего госсекретаря США, сообщает вашингтонский корреспондент TURAN.
«Это был хороший, конструктивный и содержательный разговор», — сказал заместитель пресс-секретаря Ведант Патель на брифинге.
Блинкен, выступая в Совете по международным отношениям, сказал, что администрация Байдена хочет «дать президенту Трампу максимально удобную возможность на будущих переговорах с Россией, чтобы позволить Украине сохранить независимость и сдержать российскую агрессию».
Блинкен также говорил о Сирии и продолжении политики США. Одним из успехов, достигнутых президентом Трампом во время его первой администрации, стало ликвидация халифата, который пыталось создать ИГ.
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