Вдохновленный Кремлем закон «несовместим» с западными устремлениями Грузии
Вдохновленный Кремлем закон «несовместим» с западными устремлениями Грузии
Соединенные Штаты в понедельник еще раз призвали правительство Грузии сохранить путь к западной интеграции, предупредив, что инспирированный Кремлем закон об «иностранном влиянии», идет противоположном направлении.
"Мы призываем правительство Грузии продолжать путь интеграции в ЕС", - заявил на брифинге заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель, отвечая на вопросы TURAN.
«Подобный закон не соответствует их собственным устремлениям, а соответствует репрессивному законодательству, которое мы видели в Кремле или еще где-то», – заявил он.
Более 80% грузинского народа хотят членства в ЕС.
«Правительство Грузии заявило, что оно хочет присоединиться к ЕС и иметь отношения с трансатлантическим альянсом, с НАТО, но такое законодательство несовместимо с этими целями".
Представитель также подтвердил сообщения, что двое американцев были задержаны во время протестов в Тбилиси в понедельник.
«Всякий раз, когда гражданина США задерживают за границей, мы готовы оказать всю необходимую помощь. Но, учитывая соображения конфиденциальности, я не могу говорить об этом», — сказал Патель.
Несколько тысяч протестующих поддержали ночную демонстрацию возле парламента в минувшие выходные в надежде помешать законодателям правящей партии Грузинская мечта войти в здание. Законодатели смогли войти в здание, и через пару минут закон был одобрен парламентским комитетом.
Ожидается, что законопроект будет одобрен уже сегодня на пленарной сессии.
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