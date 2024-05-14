Вдохновленный Кремлем закон «несовместим» с западными устремлениями Грузии

Соединенные Штаты в понедельник еще раз призвали правительство Грузии сохранить путь к западной интеграции, предупредив, что инспирированный Кремлем закон об «иностранном влиянии», идет противоположном направлении.

"Мы призываем правительство Грузии продолжать путь интеграции в ЕС", - заявил на брифинге заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель, отвечая на вопросы TURAN.

«Подобный закон не соответствует их собственным устремлениям, а соответствует репрессивному законодательству, которое мы видели в Кремле или еще где-то», – заявил он.

Более 80% грузинского народа хотят членства в ЕС.

«Правительство Грузии заявило, что оно хочет присоединиться к ЕС и иметь отношения с трансатлантическим альянсом, с НАТО, но такое законодательство несовместимо с этими целями".

Представитель также подтвердил сообщения, что двое американцев были задержаны во время протестов в Тбилиси в понедельник.

«Всякий раз, когда гражданина США задерживают за границей, мы готовы оказать всю необходимую помощь. Но, учитывая соображения конфиденциальности, я не могу говорить об этом», — сказал Патель.

Несколько тысяч протестующих поддержали ночную демонстрацию возле парламента в минувшие выходные в надежде помешать законодателям правящей партии Грузинская мечта войти в здание. Законодатели смогли войти в здание, и через пару минут закон был одобрен парламентским комитетом.

Ожидается, что законопроект будет одобрен уже сегодня на пленарной сессии.