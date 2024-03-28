Ведущий дипломат по энергетике США о президентстве Азербайджана в COP29, Украине и Путине
Куратор энергетической политики США о президентстве Азербайджана в COP29, Украине и Путине
Джефри Пайетт – ведущий дипломат администрации Байдена, курирующий энергетическую политику, назвал войну России в Украине «катастрофическим стратегическим» провалом Владимира Путина. По его словам, это «один из самых ярких в истории примеров нанесения ущерба самому себе».
«Россия потеряла Европу, как энергетический рынок, и Европа никогда больше не будет рассматривать Россию как надежного поставщика энергии», - заявил на брифинге, отвечая на вопросы TURAN, помощник госсекретаря по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт.
По его словам, украинская экономика кардинально переориентировалась на Запад: «Украина сегодня как страна более едина, чем когда-либо прежде в период своей независимости.
У Украины есть четкий путь к членству в Европейском Союзе, а НАТО стало сильнее и больше, чем было до агрессии Путина».
«Эта война войдет в историю, как исключительная стратегическая неудача Владимира Путина», - подчеркнул он.
Пайетт консулся также итогов CERAWeek - крупнейшей энергетической конференции, которая прошла в Хьюстоне.
Азербайджан также присутствовал на CERAWeek в лице генерального директора COP29 Эльнура Солтанова. «У меня были очень плодотворные дискуссии в Хьюстоне с заместителем министра энергетики Солтановым и ранее с самим министром в Вашингтоне. Я подчеркнул всемерную поддержку США президентства Азербайджана в COP29», — сказал Пайетт.
США «всемерно поддерживают» заявление Ильхама Алиева о приверженности Азербайджана Глобальному обязательству по метану. «Сейчас мы работаем с такими компаниями, как BP, Chevron и Exxon Mobile, которые активно работают в Каспийском регионе, чтобы изучить возможности улавливания большего количества метана и попутных газов в странах региона, недавно подписавших Глобальное обязательство по метану - это Азербайджан, Туркменистан и Казахстан», - сказал он.
«У нас очень серьезная повестка для COP29, и я уверен, что многие цели, объявленные президентом Алиевым и цели США, которые они собираются достичь на следующей конференции по климату в Бразилии в 2025 году, совпадают», - отметил Пайетт.
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