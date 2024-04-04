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(5 часов назад)
Виталий Баласанян покинул Карабах через горные тропы – СМИ

Виталий Баласанян покинул Карабах через горные тропы – СМИ

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Виталий Баласанян покинул Карабах через горные тропы – СМИ

Бывший карабахский полевой командир Виталий Баласанян смог покинуть Карабах по горным тропам. Это случилось через несколько дней после военной операции ВС Азербайджана 19-20 сентября 2023 года. Об этом сообщил один из армянских телеграмканалов со ссылкой на окружение Баласаняна. 

Согласно тому же источнику, Баласанян выехал из Ханкянди 28 сентября. Сразу после этого ему сообщили, что азербайджанская сторона об этом узнала и его ждут на погранпосту  в Лачине. После этого  Баласанян вышел из машины и пошел горными тропами и добрался  до Армении в первой декаде октября.

В Армении Баласаняна допрашивали правоохранительные органы, выясняя, как его выпустили азербайджанцы. Кроме того, от него потребовали не участвовать в политических процессах против Никола Пашиняна. Именно поэтому, Баласанян не появляется в политическом поле Армении, утверждает его окружение.

Напомним, что Виталий Баласанян является военным преступником, причастным к массовой резне в Ходжалы в феврале 1992 года.

В последующие годы он занимал пост «замминистра обороны Карабаха» и принял участие в боях против ВС Азербайджана, командуя армянскими подразделениями.

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