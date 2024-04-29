Визит главы МИД Азербайджана в Катар
Визит главы МИД Азербайджана в Катар
Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов 29 апреля отбыл с рабочим визитом в Катар.
Цель визита - участие 30 апреля в Дохе на третьем заседании Экономического форума: Лига арабских государств – Центральная Азия – Азербайджан.
Байрамов выступит на форуме, а также проведет ряд двусторонних встреч.
Политика
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- 29 апрель 2024, 23:15
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- 29 апрель 2024, 19:14
Глава Центра мониторинга выборов и обучения демократии (ЦМВОД) Анар Мамедли был задержан сегодня в Баку на улице в Теймура Алиева и увезен в неизвестном направлении. Об этом сообщили коллеги Мамедли.
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