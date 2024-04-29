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(9 часов назад)
Визит главы МИД Азербайджана в Катар

Визит главы МИД Азербайджана в Катар

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Визит главы МИД Азербайджана в Катар

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов 29 апреля отбыл с рабочим визитом в Катар.

Цель визита -  участие 30 апреля в Дохе на третьем заседании Экономического форума: Лига арабских государств – Центральная Азия – Азербайджан.

Байрамов выступит на форуме, а также проведет ряд двусторонних встреч.

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