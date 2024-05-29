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(10 часов назад)
Визит главы МИД Азербайджана в Пакистан

Визит главы МИД Азербайджана в Пакистан

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Визит главы МИД Азербайджана в Пакистан

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 29 мая отбыл с официальным визитом в Пакистан.

Как сообщили в МИД Азербайджана, в рамках визита запланированы встречи Байрамова с вице-премьером, министром иностранных дел Пакистана Мухаммадом Исхаком Даром и другими официальными лицами этой страны.

 

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