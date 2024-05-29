Визит главы МИД Азербайджана в Пакистан

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 29 мая отбыл с официальным визитом в Пакистан.

Как сообщили в МИД Азербайджана, в рамках визита запланированы встречи Байрамова с вице-премьером, министром иностранных дел Пакистана Мухаммадом Исхаком Даром и другими официальными лицами этой страны.