Визит главы МИД Азербайджана в Пакистан
Визит главы МИД Азербайджана в Пакистан
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 29 мая отбыл с официальным визитом в Пакистан.
Как сообщили в МИД Азербайджана, в рамках визита запланированы встречи Байрамова с вице-премьером, министром иностранных дел Пакистана Мухаммадом Исхаком Даром и другими официальными лицами этой страны.
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