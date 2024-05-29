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(10 часов назад)
Визит министра обороны   в Турцию

Визит министра обороны   в Турцию

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Визит министра обороны   в Турцию

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов 29 мая прибыл с рабочим визитом в Турцию.

Как говорится в сообщении минобороны, в ходе визита осуществляемого по приглашению главы военного ведомства Турции Яшара Гюлера планируется ряд двусторонних встреч.

Гасанов также примет участие в мероприятии: «День наблюдения высокого уровня» в рамках многонациональных учений “EFES - 2024”.

 

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