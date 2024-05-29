Визит министра обороны   в Турцию

29 мая пресс-секретарь Службы внешний связей и безопасности ЕС сделал заявление в связи с актом помилования в Азербайджане. «Ильхам Алиев помиловал 25 мая 154 заключенных, в отличие от прошлого, не были помилованы осужденные за реализацию своих основных прав.