Активист ПНФА арестован  за публикацию видео о действиях полиции

Активист партии Народного фронта Мехман Алиев арестован за распространения видео в социальных сетях, считают его родные и соратники.

Как рассказал Turan отец арестованного Айдын Алиев, его сын распространил видеокадры насильственного задержания в городе Ширван своего двоюродного брата Али Исаева.

«Это произошло неделю назад. Мехман вышел на шум, когда люди в штатском пытались задержать Али, который кричал, что его хотят обвинить в распространении наркотиков. Мехман начал снимать эту сцену и предложил полицейским обыскать. Однако люди в штатском продолжали заталкивать Али в автомобиль. Тогда Али начал резать себе руки. Только после этого его оставили», - рассказал Айдын Алиев.

Позже полиция потребовала удалить видео, однако Мехман отказался. В итоге, и А.Исаев и М.Алиев были арестованы по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Об их аресте родные узнали из официальных сообщений.

«Мехман только вчера позвонил и сообщил, что находится в Кюрдаханском СИЗО и был сильно избит полицией. Его обвиняют в продаже героина. Это не правда, он запабатывал на жизнь поденной работой», - сказал мужчина.

Что касается другого арестованного, то А.Исаев был ранее судим, однако он ничего плохого не совершал.

В ПНФА подтвердили, что М.Алиев является членом этой партии и связали его арест с распространением видео. Эти материалы были опубликованы на странице газеты «Азадлыг» в facebook.

В минутном сюжете показаны кадры попытки задержания мужчины, который режет себе руки. Далее в ролике идет аудиозапись, где утверждается, что сотрудник полиции уговаривает М.Алиева явиться в полицию и удалить видеозапись.

Также имеется аудиозапись в которой сотрудники полиции требуют от матери М.Алиева чтобы он удалил видео, иначе будет задержан.

24 мая МВД сообщило о задержании лица, который ранил себя и скрылся при задержании в городе Ширван. Вместе с ним, был задержан еще один человек, заявило МВД, назвав имена - Исаев Али Вахид оглу, 1987 г.р., и Алиев Мехман Айдын оглу, 1983 г.р., жители города Ширван. У них было обнаружен и изъят героин в большом количестве, утверждало МВД.