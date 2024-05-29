О погоде в четверг
30 мая погода в Баку и Абшероне осадков не ожидается. Ветер юго-восточный. Температура воздуха днем повысится до +31°.
По районам страны осадки пройдут в горных районах. Ветер восточный.
Температура воздуха в низменности днем повысится до +28+33°.
В горах ночью + 7+12° тепла, днем +14+19°.
Общество
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ABŞ-nin Bakıdakı səfirliyi Beynəlxalq Təhsil üzrə Amerika Şurası ilə birgə Birləşmiş Ştatlarda təhsil almağa marağı olan orta məktəb və universitet tələbələri, eləcə də onların valideynləri üçün EducationUSA Məzun Sərgisini təşkil edəcək.
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- 28 май 2024, 18:21
По данным Министерства финансов, в государственном бюджете Азербайджана на 2024 год предусмотрено увеличение общих расходов на 2,94 миллиарда манатов, в результате чего прогнозируемый бюджет достигнет 39,71 миллиарда манатов, что на 8% больше утвержденного показателя. Однако поправки свидетельствуют о противоречивом сокращении расходов на социальную защиту, что вызвало споры о приоритетах правительства.
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- 28 май 2024, 12:55
В регионе Мцхета-Мтианети в Грузии идет мобилизация спасателей и аварийных служб. В результате дождей затоплены дома, дороги, повреждены мосты и линии электропередач, часть населенных пунктов остались без электроэнергии.
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- 28 май 2024, 11:48
28 мая в селе Сырхавенд Агдамского района сотрудник Национального агентства по разминированию (ANAMA) Хасил Юсубов (1997 г.) подорвался на противопехотной мине.
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