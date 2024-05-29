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(10 часов назад)
О погоде в четверг

О погоде в четверг

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

О погоде в четверг

30 мая погода в Баку и Абшероне осадков не ожидается. Ветер юго-восточный. Температура воздуха днем повысится до +31°.

По районам страны осадки пройдут в горных районах. Ветер восточный.

Температура воздуха в низменности днем повысится до +28+33°.

В горах  ночью + 7+12° тепла, днем +14+19°.

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