Визит Луи Боно в регион

Главный советник госдепартамента США на переговорах по Кавказу Луи Боно в предстоящие несколько недель будет находиться с визитом в регионе с целью выразить поддержку мирному процессу между Азербайджаном и Арменией, обсуждений поиска путей достижения устойчивого и достойного мира в регионе.

Об этом говорится в сообщении посольства США в Азербайджане.

«Господин Боно с целью поддержки мирного процесса между Азербайджаном и Арменией планирует встретиться с основными заинтересованными сторонами. В программе его визита посещение как Азербайджана, так и Армении. США готовы поддержать любой процесс, который может принести народом Южного Кавказа мир и стабильность», - подчеркивается в сообщении.

Отметим, что 23 мая Боно уже провел переговоры в Ереване председателем госкомиссии по вопросам делимитации границы, вице-премьером Мгером Григоряном и министром иностранных дел Араратом Мирзояном.

В ходе переговоров были обсуждены последняя ситуация в процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, в том числе подходы по основным вопросам проекта мирного договора и усилия по их согласованию.