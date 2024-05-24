Визит Луи Боно в регион
Визит Луи Боно в регион
Главный советник госдепартамента США на переговорах по Кавказу Луи Боно в предстоящие несколько недель будет находиться с визитом в регионе с целью выразить поддержку мирному процессу между Азербайджаном и Арменией, обсуждений поиска путей достижения устойчивого и достойного мира в регионе.
Об этом говорится в сообщении посольства США в Азербайджане.
«Господин Боно с целью поддержки мирного процесса между Азербайджаном и Арменией планирует встретиться с основными заинтересованными сторонами. В программе его визита посещение как Азербайджана, так и Армении. США готовы поддержать любой процесс, который может принести народом Южного Кавказа мир и стабильность», - подчеркивается в сообщении.
Отметим, что 23 мая Боно уже провел переговоры в Ереване председателем госкомиссии по вопросам делимитации границы, вице-премьером Мгером Григоряном и министром иностранных дел Араратом Мирзояном.
В ходе переговоров были обсуждены последняя ситуация в процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, в том числе подходы по основным вопросам проекта мирного договора и усилия по их согласованию.
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