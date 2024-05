Made in Turan: новый рассвет для тюркских брендов

Made in Turan: новый рассвет для тюркских брендов

В стремлении объединить экономическое могущество тюркского мира Азербайджанская Ассоциация франчайзинга выступила инициатором создания бренда Made in Turan. Эта амбициозная инициатива, объявленная председателем правления Ассоциации Джамидом Мовсумовым, направлена на объединение различных торговых марок тюркоязычных государств под единым узнаваемым брендом. Целью бренда является упрощение торговли, укрепление экономических связей и позиционирование тюркских товаров на мировой арене.

Мовсумов, в интервью агентству Turan из Астаны, где 22 мая состоялся "Международный конгресс тюркских ассоциаций франчайзинга", поделился мнением о потенциале и будущем бренда.

- Какие продукты могут быть представлены под брендом Made in Turan?

- Бренд Made in Turan изначально будет ориентирован на продукты питания, используя богатое кулинарное наследие наших стран-участниц. Однако видение выходит за рамки продуктов питания; со временем мы планируем включить в него одежду и другие товары. Мы ожидаем, что к концу этого года на рынок поступят первые продукты Made in Turan. Чтобы облегчить это, нам необходимо создать организационную структуру, включая таможенные льготы, гарантирующие беспрепятственное перемещение этих продуктов через наши границы без взимания таможенных пошлин. Наша конечная цель - создать особые преимущества и экспортные возможности для бренда Made in Turan.

- Какие шаги были предприняты для создания и продвижения этого нового бренда?

- Концепция Made in Turan была разработана Азербайджанской ассоциацией франчайзинга с четким акцентом на улучшение брендинга и маркировки товаров, без какой-либо политической подоплеки. Мы провели обширные переговоры, включая недавнее соглашение с Банком Казахстана о создании специальных банковских карт и торговых домов в тюркоязычных странах. Ключевой вехой стало подписание Меморандума с Ассоциациями франчайзинга тюркоязычных государств, в котором каждой национальной ассоциации предлагается обратиться за государственной поддержкой для получения преимуществ, связанных с брендом. Наша цель - вывести "Сделано в Туране" на уровень мирового класса, облегчив выход на рынок компаниям из наших стран-участниц. Эта инициатива была выдвинута на Экономическом форуме Организации тюркских государств (ОТГ) в Баку 2 мая, и мы планируем объявить условия участия бренда на следующем форуме в Турции в 2025 году.

- С какими вызовами сталкивается бренд Made in Turan?

- Одной из серьезных проблем является получение преимуществ от бренда в семи странах-участницах ОТГ, каждая из которых имеет свою собственную правовую и договорную базу. Некоторые государства-члены являются частью ВТО, в то время как другие - нет, что усложняет процесс согласования. Наша цель - максимально расширить правовые возможности каждой страны в отношении продукции Made in Turan. С этой целью мы будем тесно сотрудничать с ОТГ и отдельными государствами-членами. Регистрация товарного знака предполагает создание компании и получение сертификата от Агентства по авторским правам без необходимости получения разрешения Министерства экономики. Уникальность проекта "Сделано в Туране" заключается в том, что он получил признание во всех семи тюркоязычных странах благодаря сотрудничеству с их франчайзинговыми ассоциациями. Эта инициатива обещает значительные выгоды тысячам компаний в регионе СНГ.

По мере того, как Мовсумов подробно рассказал о тонкостях и устремлениях бренда Made in Turan, становится ясно, что эта инициатива - нечто большее, чем просто этикетка; она представляет собой стратегическую попытку использовать и усилить коллективную экономическую мощь тюркских государств. Благодаря совместным усилиям и поддержке правительства, Made in Turan может стать всемирно признанным символом качества и единства в тюркском мире.