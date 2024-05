Made in Turan: Türk brendləri üçün yeni başlanğıc

Made in Turan: Türk brendləri üçün yeni başlanğıc

Türk dünyasının iqtisadi gücünü birləşdirmək məqsədilə Azərbaycan Françayzinq Assosiasiyası “Made in Turan” brendinin yaradılması təşəbbüsü ilə çıxış edib. Assosiasiyanın İdarə Heyətinin sədri Camid Mövsümovun elan etdiyi bu iddialı təşəbbüs türkdilli dövlətlərin müxtəlif brendlərini vahid, tanınan brend altında birləşdirmək məqsədi daşıyır. Brendin məqsədi ticarəti sadələşdirmək, iqtisadi əlaqələri gücləndirmək və türk mallarını dünya miqyasında yerləşdirməkdir.

Mövsümov mayın 22-də “Beynəlxalq Türk Françayzinq Assosiasiyaları Konqresi”nin keçirildiyi Astanadan “Turan” agentliyinə müsahibəsində brendin potensialı və gələcəyi ilə bağlı fikirlərini bölüşüb.

- “Made in Turan” brendi altında hansı məhsulları təqdim etmək olar?

- “Made in Turan” brendi ilkin olaraq iştirakçı ölkələrin zəngin kulinariya irsindən istifadə edərək qida məhsullarına yönələcək. Bununla belə, perspektivdə qida məhsulları ilə məhdudlaşmayacaq; geyim və digər məhsulları daxil etməyi planlaşdırırıq. İlk “Made in Turan” məhsullarının bu ilin sonuna kimi bazara çıxacağını gözləyirik. Bunu asanlaşdırmaq üçün gömrük rüsumları tətbiq edilmədən bu məhsulların sərhədlərimizdən rahat keçməsini təmin etmək üçün gömrük stimulları da daxil olmaqla, institusional struktur yaratmalıyıq. Son məqsədimiz “Made in Turan” brendi üçün xüsusi üstünlüklər və ixrac imkanları yaratmaqdır.

- “Made in Turan” konsepsiyası Azərbaycan Françayzinq Assosiasiyası tərəfindən heç bir siyasi niyyət olmadan məhsulların brendinqi və etiketlənməsinin təkmilləşdirilməsinə aydın şəkildə diqqət yetirməklə hazırlanıb. Biz geniş danışıqlar aparmışıq, o cümlədən Qazaxıstan Bankı ilə bu yaxınlarda türkdilli ölkələrdə xüsusi bank kartları və ticarət evlərinin yaradılması haqqında saziş imzalanıb. Əsas mərhələ Türkdilli Dövlətlərin Françayzinq Assosiasiyaları ilə Memorandumun imzalanması oldu ki, bu memorandumda hər bir milli assosiasiya brend üstünlükləri əldə etmək üçün dövlət dəstəyinə müraciət etməyə dəvət olunur. Məqsədimiz “Made in Turan”ı dünya səviyyəli səviyyəyə çatdırmaq, iştirakçı ölkələrin şirkətlərinin bazara daxil olmasını asanlaşdırmaqdır. Bu təşəbbüs mayın 2-də Bakıda keçirilən Türk Dövlətləri Təşkilatının İqtisadi Forumunda irəli sürülüb və biz brendin iştirak şərtlərini 2025-ci ildə Türkiyədə keçiriləcək növbəti forumda açıqlamağı planlaşdırırıq.

- Made in Turan brendi hansı çətinliklərlə üzləşir?

-Əsas problemlərdən biri hər birinin öz qanuni və müqavilə çərçivəsinə malik olan yeddi TDT üzvü olan ölkədə brend üstünlükləri əldə etməkdir. Bəzi üzv dövlətlər ÜTT-nin bir hissəsidir, digərləri isə deyil ki, bu da uyğunlaşma prosesini çətinləşdirir. Məqsədimiz “Made in Turan” məhsulları ilə bağlı hər bir ölkənin hüquqi imkanlarını maksimum dərəcədə artırmaqdır. Bu məqsədlə biz TDT və ayrı-ayrı üzv dövlətlərlə sıx əməkdaşlıq edəcəyik. Əmtəə nişanının qeydiyyatı şirkət yaratmaq və İqtisadiyyat Nazirliyindən icazə almadan Müəllif Hüquqları Agentliyindən sertifikat almaqdan ibarətdir. “Made in Turan” layihəsinin unikallığı ondan ibarətdir ki, o, françayzinq assosiasiyaları ilə əməkdaşlıq sayəsində yeddi türkdilli ölkənin hamısında tanınıb. Bu təşəbbüs MDB regionunda minlərlə şirkət üçün əhəmiyyətli faydalar vəd edir.

Mövsümov “Made in Turan” brendinin incəliklərini və istəkləri haqda danışdıqca aydın olur ki, bu təşəbbüs sadəcə etiketdən daha çox şeydir; türk dövlətlərinin kollektiv iqtisadi qüdrətindən istifadə etmək və gücləndirmək üçün strateji cəhdi təmsil edir. Birgə səylər və dövlət dəstəyi sayəsində “Made in Turan” türk dünyasında beynəlxalq səviyyədə tanınan keyfiyyət və birlik simvoluna çevrilə bilər.