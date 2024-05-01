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(14 часов назад)
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Власти Баку вновь отказались санкционировать митинг оппозиции

Исполнительная власть Баку вновь ответила отказом на обращение Национального совета демократических сил (НСДС) о проведении протестной акции 5 мая. Об этом Turan сообщил глава НСДС Джамиль Гасанлы.

Он расценил решение городской администрации, как очередной шаг в ограничении свободы собраний.

«Похоже, власти хотят превратить запрет митингов в постоянный процесс», - отметил Гасанлы.  О своих дальнейший шагах НСДС объявит после консультаций.

Отметим, что ранее власти Баку отказались санкционировать назначенный оппозицией митинг на 21 апреля.  После чего НСДС назначил новую акцию на 5 мая.

Оппозиция планировала провести митинг с требованием освобождения политзаключенных, проведения избирательной реформы, улучшения социального положения населения, открытия сухопутных границ и вывода российских войск из Азербайджана и др.

 

 

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