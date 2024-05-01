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Власти Баку вновь отказались санкционировать митинг оппозиции
Исполнительная власть Баку вновь ответила отказом на обращение Национального совета демократических сил (НСДС) о проведении протестной акции 5 мая. Об этом Turan сообщил глава НСДС Джамиль Гасанлы.
Он расценил решение городской администрации, как очередной шаг в ограничении свободы собраний.
«Похоже, власти хотят превратить запрет митингов в постоянный процесс», - отметил Гасанлы. О своих дальнейший шагах НСДС объявит после консультаций.
Отметим, что ранее власти Баку отказались санкционировать назначенный оппозицией митинг на 21 апреля. После чего НСДС назначил новую акцию на 5 мая.
Оппозиция планировала провести митинг с требованием освобождения политзаключенных, проведения избирательной реформы, улучшения социального положения населения, открытия сухопутных границ и вывода российских войск из Азербайджана и др.
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