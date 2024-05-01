Арестованы руководители санитарно-карантинного центра

Трое должностных лиц Республиканского санитарно-карантинного центра привлечены к уголовной ответственности, сообщили Генеральная прокуратура и Минздрава Азербайджана.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий Главного управления по борьбе с коррупцией, были задержаны директор центра Салех Новрузи, его заместитель Ядулла Балышов и заведующий лабораторией Тахир Велиев.

Им предъявлены обвинения по ст. 311.3.1, 311.3.2, 311.3.3 ( получение взятки группой лиц по предварительному сговору, неоднократно и крупном размере) и 308.2 (злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия) УК.

С учетом состояния здоровья и возраста всех троих , в их отношении избрана мера пресечения в виде домашнего ареста и отстранения от должностей.