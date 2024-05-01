Арестованы руководители санитарно-карантинного центра
Арестованы руководители санитарно-карантинного центра
Трое должностных лиц Республиканского санитарно-карантинного центра привлечены к уголовной ответственности, сообщили Генеральная прокуратура и Минздрава Азербайджана.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий Главного управления по борьбе с коррупцией, были задержаны директор центра Салех Новрузи, его заместитель Ядулла Балышов и заведующий лабораторией Тахир Велиев.
Им предъявлены обвинения по ст. 311.3.1, 311.3.2, 311.3.3 ( получение взятки группой лиц по предварительному сговору, неоднократно и крупном размере) и 308.2 (злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия) УК.
С учетом состояния здоровья и возраста всех троих , в их отношении избрана мера пресечения в виде домашнего ареста и отстранения от должностей.
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Общество
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1 отзыв
Ruslan
2024-05-01
Наверху коррупцию уже устранили, постепенно спускаемся вниз. У этих бедолаг не оказалось крутой крыши. Скоро начнут брать врачей и учителей как в старые добрые советские времена. Зайдите в любое отделение полиции и вы услышите от граждан простаивающих за дверями что такое откровенная системная коррупция, все это пооисходит под молчаливым согласием надзорного органа-прокуратуры, которая и находится на переднем фланге борьбы с оррупцией. Посмотрите как живут судьи, прокуроры и ни одного коррупционного дела про них. Никто уже не верит в профанацию под названием борьба с коррупцией.