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(9 часов назад)
Власти продолжают поиски «шпионов» и «предателей» среди гражданского общества

Власти продолжают поиски «шпионов» и «предателей» среди гражданского общества

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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

Власти продолжают поиски «шпионов» и «предателей» среди гражданского общества

30 января два проправительственных сайта (Qafqazinfo.az, Oxu.az) опубликовали вторую серию критических материалов в адрес интернет ресурсов Abzas-Media, Toplum.TV и Бакинской школы журналистики.

Одновременно критике подверглись Комитет защиты журналистов (США) и другие западные институты, которые готовятся к «провокациям» в период президентских выборов 7 февраля, и с этой целью финансируют гражданское общество Азербайджана.

В анонимном материале  Qafqazinfo говорится, что  Госдепартамент США ежегодно выделяет финансирование Глобальному медиа-агентству по зарубежным операциям и сопутствующим программам (USAGM).

USAGM, в свою очередь, финансирует организацию под названием OTF (Фонд открытых технологий), а OTF выделяет уже гранты вышеназванным СМИ и общественным организациям в Азербайджане.

В обоих статьях говорится, что всю эту деятельность координируют: руководитель Toplum TV Хадиджа Исмаил и руководитель проекта AIW (Азербайджанский интернет-взгляд) Арзу Гейбуллана и спикер Третьей республиканской платформы Акиф Гурбанов.

Комментируя эти обвинения,  Акиф Гурбанов заявил агентству Turan, что сказанное в его адрес не имеет под собой никаких оснований.

«Этими статьями нас хотят держать в страхе. Они хотят запугать тех, кто с нами общаются, а не меня. Они хотят создать как можно более высокий  барьер между нами и обществом, а заодно и напугать простых граждан", - сказал он.

Вместо выполнения своих обязательств, власти пытаются запутать людей, заставить замолчать своих критиков, полгает он.

« Если есть официальные обвинения, пусть представят. Эти анонимные стьаи не основаны ни на каких фактах. Пусть лучше расследуют факты коррупции высокопоставленных чиновников,  выявленные в журналистских расследованиях», - подчеркнул он.

В свою очередь, глава интернет-ресурса Toplum.TV Хадиджа Исмаил заявила, что не занимается противозаконными действиями.

"Все это вымысел. Те, занимается этими фабрикациями, должны хотя бы  фабриковать качественную ложь", - сказал она.

«Мы проконсультируемся и решим, обращаться в суд или нет. "То, что написано, настолько фальшиво, настолько пусто, что не хочется тратить силы на подобные вещи", - отметила она.

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