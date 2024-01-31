Власти продолжают поиски «шпионов» и «предателей» среди гражданского общества
Власти продолжают поиски «шпионов» и «предателей» среди гражданского общества
30 января два проправительственных сайта (Qafqazinfo.az, Oxu.az) опубликовали вторую серию критических материалов в адрес интернет ресурсов Abzas-Media, Toplum.TV и Бакинской школы журналистики.
Одновременно критике подверглись Комитет защиты журналистов (США) и другие западные институты, которые готовятся к «провокациям» в период президентских выборов 7 февраля, и с этой целью финансируют гражданское общество Азербайджана.
В анонимном материале Qafqazinfo говорится, что Госдепартамент США ежегодно выделяет финансирование Глобальному медиа-агентству по зарубежным операциям и сопутствующим программам (USAGM).
USAGM, в свою очередь, финансирует организацию под названием OTF (Фонд открытых технологий), а OTF выделяет уже гранты вышеназванным СМИ и общественным организациям в Азербайджане.
В обоих статьях говорится, что всю эту деятельность координируют: руководитель Toplum TV Хадиджа Исмаил и руководитель проекта AIW (Азербайджанский интернет-взгляд) Арзу Гейбуллана и спикер Третьей республиканской платформы Акиф Гурбанов.
Комментируя эти обвинения, Акиф Гурбанов заявил агентству Turan, что сказанное в его адрес не имеет под собой никаких оснований.
«Этими статьями нас хотят держать в страхе. Они хотят запугать тех, кто с нами общаются, а не меня. Они хотят создать как можно более высокий барьер между нами и обществом, а заодно и напугать простых граждан", - сказал он.
Вместо выполнения своих обязательств, власти пытаются запутать людей, заставить замолчать своих критиков, полгает он.
« Если есть официальные обвинения, пусть представят. Эти анонимные стьаи не основаны ни на каких фактах. Пусть лучше расследуют факты коррупции высокопоставленных чиновников, выявленные в журналистских расследованиях», - подчеркнул он.
В свою очередь, глава интернет-ресурса Toplum.TV Хадиджа Исмаил заявила, что не занимается противозаконными действиями.
"Все это вымысел. Те, занимается этими фабрикациями, должны хотя бы фабриковать качественную ложь", - сказал она.
«Мы проконсультируемся и решим, обращаться в суд или нет. "То, что написано, настолько фальшиво, настолько пусто, что не хочется тратить силы на подобные вещи", - отметила она.
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