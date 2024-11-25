Военный финансист приговорен к 10,5 годам лишения свободы
Военный финансист приговорен к 10,5 годам лишения свободы
Бывший начальник финансовой службы Центра обучения и преподавания Министерства обороны, полковник-лейтенант Рашад Меликзаде приговорен к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы.
Такой вердикт вынес в понедельник Бакинский суд по тяжким преступлениям. Суд также постановил изъять имущество Меликзаде и его семьи на сумму 2 млн. манатов с целью возмещения нанесенного государству ущерба.
Меликзаде был задержан 26 сентября 2022 г. сотрудниками Службы госбезопасности, а Бакинский военный суд избрал арестовал его.
Офицеру предъявлены обвинения по ст. 179.4 (присвоение в особо крупном размере) и 313 (должностной подлог) УК.
Меликзаде инкриминировалось присвоение 9 млн 369 тыс манатов. Впоследствии он вернул государству 848 тыс. манат. Потерпевшей стороной по делу проходит минфин.
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