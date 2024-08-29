Встреча Ильхама Алиева с сыном  Эрдогана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня принял председателя Всемирной конфедерации этноспорта Билала Эрдогана.

Как сообщает сайт главы государства, гость передал Алиеву приветствия своего отца – турецкого президента Реджепа Таййипа Эрдогана.

Алиев поблагодарив за приветствия высоко оценил деятельность Всемирной конфедерации этноспорта, в которой Азербайджан «активно представлен».

Азербайджанские спортсмены успешно участвуют в соревнованиях этой организации, добавил президент.

В ходе встречи было заявлено, что Азербайджан и Турцию «связывают отношения братства, дружбы и стратегического союзничества» оба государства «всегда рядом».