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Встреча Ильхама Алиева с сыном Эрдогана
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня принял председателя Всемирной конфедерации этноспорта Билала Эрдогана.
Как сообщает сайт главы государства, гость передал Алиеву приветствия своего отца – турецкого президента Реджепа Таййипа Эрдогана.
Алиев поблагодарив за приветствия высоко оценил деятельность Всемирной конфедерации этноспорта, в которой Азербайджан «активно представлен».
Азербайджанские спортсмены успешно участвуют в соревнованиях этой организации, добавил президент.
В ходе встречи было заявлено, что Азербайджан и Турцию «связывают отношения братства, дружбы и стратегического союзничества» оба государства «всегда рядом».
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