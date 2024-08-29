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(1 час назад)
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Встреча Ильхама Алиева с сыном  Эрдогана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня принял председателя Всемирной конфедерации этноспорта Билала Эрдогана.

Как сообщает сайт главы государства, гость передал Алиеву приветствия своего отца – турецкого президента Реджепа Таййипа Эрдогана.

Алиев поблагодарив за приветствия высоко оценил деятельность Всемирной конфедерации этноспорта, в которой Азербайджан «активно представлен».

Азербайджанские спортсмены успешно участвуют в соревнованиях этой организации, добавил  президент.

В ходе встречи было заявлено, что Азербайджан и Турцию «связывают отношения братства, дружбы и стратегического союзничества»  оба государства «всегда рядом».

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