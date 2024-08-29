Суд так и не освободил парализованного активиста

Суд так и не освободил парализованного активиста

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Азера Тагиева состоялось подготовительное заседание по уголовному делу инвалида первой группы, парализованного активиста Фамиля Халилова.

В начале заседания выяснилось, что подсудимому не была выдана копия обвинительного акта.

При этом Халилов заявил, что он «не обвиняемый», а «оклеветанный».

Адвокаты Фариз Намазлы, Бахруз Байрамов и Фахраддин Мехтиев ходатайствовали о переводе Халилова под домашний арест, сославшись на то, что он является инвалидом первой группы.

Кроме того, по словам адвокатов, Халилов не считает себя виновным, намерен добиваться оправдания и потому не будет скрываться от суда. При этом было указано, что после депортации из Швеции, произошедшей год назад, он из-за состояния здоровья не мог выходить из дома. Поэтому он лишен физической возможности скрываться где-то, отметили адвокаты.

Халилов заявил, что с 15 августа проводит голодовку в знак протеста против необоснованного ареста.

На просьбы приостановить голодовку Халилов ответил отрицательно.

Активист подчеркнул, что объявленная им голодовка связана не только с требованием прекратить уголовное дело, но и с тем, что в случае возобновления приема пищи ему придется отправлять естественные потребности, а в тех условиях, в которых он находится, учитывая его инвалидность, это практически невозможно.

Однако прокурор выступил против удовлетворения ходатайства и суд отклонил просьбу о переводе Халилова под домашний арест.

Следующее судебное заседание назначено на 5 сентября.

* Халилову, задержанному 2 мая, предъявлено обвинение по статье 234.4.3 УК (изготовление, транспортировка, хранение наркотиков в крупном размере с целью сбыта). Активисту избрана мера пресечения в виде 4 месяцев лишения свободы. Эта статья предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.

Его родственники утверждают, что он невиновен и наказан за критические посты в адрес властей в социальных сетях.

15 августа Халилов начал голодовку с требованием освобождения.