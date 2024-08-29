В тюрьмах Азербайджана отбывают наказание граждане более 30 стран
В тюрьмах Азербайджана отбывают наказание граждане более 30 стран
В исправительных учреждениях Азербайджана отбывают наказание граждане более 30 стран мира.
Как заявил 29 августа на семинаре на тему защиты прав иностранцев в местах принудительного содержания начальник юридического отдела Пенитенциарной службы министерства юстиции Азербайджана Зия Дадашов, для них установлены стенды с объяснением прав осужденных на 4-х языках - азербайджанском, русском, английском языках и фарси.
По словам Дадашева, в пенитенциарных учреждениях республики отбывают наказание граждане США, Бангладеш, Беларуси, Китая, Афганистана, Алжира, Армении, Грузии, Индии, Ирана, Ирака, Конго, Либерии, Мальдив, Марокко, Египта, Молдовы, Нигерии, Омана, Узбекистана, Пакистана, Казахстана, Гвинеи, Пакистана, России, Шри-Ланки, Судана, Таджикистана, Турции, Туркменистана и Украины.
При этом 14 иностранцев отбывают пожизненное тюремное наказание.
Среди них 4 лица без гражданства, 4 гражданина России, 4 гражданина Грузии, по 1 гражданину Ирана и Казахстана.
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