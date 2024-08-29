В пятницу в Азербайджане сохранится жаркая погода

В пятницу, 30 августа в Баку и на Абшеронском полуострове без осадков, ожидается северо-восточный ветер, который днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит +21 +26°, днем +32 +37°, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба.

По районам Азербайджана, также преимущественно без осадков. Однако в некоторых горных районах днем возможны кратковременные дожди и грозы. Ночью и утром в некоторых горных районах ожидается небольшой туман, подует умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит +20 +25°, днем +33 +38°. В горах ночью ожидается +13 +18°, днем +21 +26°.