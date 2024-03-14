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(11 минут назад)
Хадиджа Исмайлова отказалась от дачи показаний

Хадиджа Исмайлова отказалась от дачи показаний

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Хадиджа Исмайлова отказалась от дачи показаний

Главный редактор Toplum TV Хадиджа Исмайлова провела почти 3 часа в Управлении полиции Баку, куда ее вызвали на допрос 14 марта.

Выйдя оттуда она сообщила журналистам, что была на допросе у следователя Алибалы Гаджиева.

«Во время допроса мы поспорили  по процедурным вопросам. Поэтому, все  несколько затянулось», - сказала Исмайлова.  Она сказала, что отказалась от дачи показаний.

«Ибо статья 66 Конституции Азербайджана (никто не  может быть принужден к даче показаний против себя) и статься 227 Уголовно-процессуального кодекса дает мне такое право.

Я не уверена, что показания не будут потом использованы против. Чувствуя  предвзятость следственного органы, я воспользовалась своим конституционным правом», - сказал Исмайлова.

Она отметила, что ей ничего не было сказано о возможности повторного вызова.

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