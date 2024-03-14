Хадиджа Исмайлова отказалась от дачи показаний
Хадиджа Исмайлова отказалась от дачи показаний
Главный редактор Toplum TV Хадиджа Исмайлова провела почти 3 часа в Управлении полиции Баку, куда ее вызвали на допрос 14 марта.
Выйдя оттуда она сообщила журналистам, что была на допросе у следователя Алибалы Гаджиева.
«Во время допроса мы поспорили по процедурным вопросам. Поэтому, все несколько затянулось», - сказала Исмайлова. Она сказала, что отказалась от дачи показаний.
«Ибо статья 66 Конституции Азербайджана (никто не может быть принужден к даче показаний против себя) и статься 227 Уголовно-процессуального кодекса дает мне такое право.
Я не уверена, что показания не будут потом использованы против. Чувствуя предвзятость следственного органы, я воспользовалась своим конституционным правом», - сказал Исмайлова.
Она отметила, что ей ничего не было сказано о возможности повторного вызова.
Политика
-
- 15 март 2024, 12:45
В Бакинском Апелляционном суде сегодня состоялось рассмотрение жалобы редактора экономического отдела агентства Turan Хафиза Бабалы, арестованного по делу Abzas Media. Жалоба была подана на решение о продлении срока его предварительного заключения на еще три месяца.
-
- 15 март 2024, 12:41
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 14 марта объявил 6 решений по 10 заявлениям из Азербайджана, сообщает специализированный сайт юридической информации aihmaz.org Одно из решений признает неправомерным осуждения за клевету главы Союза интеллигенции Азербайджана Эльданиза Гулиева к 480 часам общественных работ и штрафу в 1000 манат за критику дорожной полиции.
-
- 15 март 2024, 12:32
Темой сегодняшних обсуждений было укрепление стратегического сотрудничества трех стран в сферах энергетики, транспорта, туризма и инвестиций, а также возобновляемой энергии. Об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, комментируя на брифинге итоги встречи министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Грузии.
-
- 15 март 2024, 11:24
В Баку 15 марта открылась 9-я трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Грузии.
Написать отзыв