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(11 минут назад)
В Ханкянди обнаружена очередная партия оружия

В Ханкянди обнаружена очередная партия оружия

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

В Ханкянди обнаружена очередная партия оружия

13 марта в ходе полицейских мероприятий в городе Ханкянди было обнаружено: 25 автоматов различного типа, один пулемет, три пистолета, 11 гранат, 7575 патронов различного калибра и другие боеприпасы. Об этом сообщила пресс-служба МВД Азербайджана. 

 

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