В Ханкянди обнаружена очередная партия оружия
В Ханкянди обнаружена очередная партия оружия
13 марта в ходе полицейских мероприятий в городе Ханкянди было обнаружено: 25 автоматов различного типа, один пулемет, три пистолета, 11 гранат, 7575 патронов различного калибра и другие боеприпасы. Об этом сообщила пресс-служба МВД Азербайджана.
Политика
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- 15 март 2024, 12:45
В Бакинском Апелляционном суде сегодня состоялось рассмотрение жалобы редактора экономического отдела агентства Turan Хафиза Бабалы, арестованного по делу Abzas Media. Жалоба была подана на решение о продлении срока его предварительного заключения на еще три месяца.
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- 15 март 2024, 12:41
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 14 марта объявил 6 решений по 10 заявлениям из Азербайджана, сообщает специализированный сайт юридической информации aihmaz.org Одно из решений признает неправомерным осуждения за клевету главы Союза интеллигенции Азербайджана Эльданиза Гулиева к 480 часам общественных работ и штрафу в 1000 манат за критику дорожной полиции.
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- 15 март 2024, 12:32
Темой сегодняшних обсуждений было укрепление стратегического сотрудничества трех стран в сферах энергетики, транспорта, туризма и инвестиций, а также возобновляемой энергии. Об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, комментируя на брифинге итоги встречи министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Грузии.
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- 15 март 2024, 11:24
В Баку 15 марта открылась 9-я трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Грузии.
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