В Ханкянди обнаружена очередная партия оружия

В Бакинском Апелляционном суде сегодня состоялось рассмотрение жалобы редактора экономического отдела агентства Turan Хафиза Бабалы, арестованного по делу Abzas Media. Жалоба была подана на решение о продлении срока его предварительного заключения на еще три месяца.