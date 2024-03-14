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(10 минут назад)
Азербайджан и Армения близки к миру – Ильхам Алиев

Азербайджан и Армения близки к миру – Ильхам Алиев

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Азербайджан и Армения близки к миру – Ильхам Алиев

Азербайджан и Армения, как никогда, близки к миру, заявил президент Ильхам Алиев.

«Сейчас мы ближе к миру с Арменией, чем когда-либо. Мир никогда не был так близок в истории независимости Южного Кавказа. Это результат Второй Карабахской войны. Это результат антитеррористической операции, которую мы провели менее чем за 24 часа в сентябре прошлого года,  раз и навсегда покончив с сепаратизмом и восстановив суверенитет и территориальную целостность Азербайджана», - сказал Алиев, выступая сегодня на 11-м Глобальном Бакинском  форуме.

По его мнению, указанный опыт Азербайджана может быть использован, «как модель для разрешения неразрешимых конфликтов».  Важно, чтобы это происходило при соблюдении принципа верховенства международного права», - продолжил Алиев.

Азербайджан готов продолжить мирный процесс. «Встречи на уровне министров иностранных дел обеих стран возобновились, и теперь мы думаем, что добиться мира возможно. Мы этого хотим. Настало время положить конец военным действиям в регионе», - подчеркнул президент Азербайджана.

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