Задержан руководитель сайта Meclis.info

Руководитель сайта “Meclis.info” Имран Алиев задержан вечером 18 апреля в бакинском аэропорту. Об этом он сам успел сообщить коллегам-журналистам.

Алиева задержали лиц в масках, после того как он уже прошел пограничный контроль и ждал посадки на рейс в Стамбул. Далее Алиева передали сотрудникам полиции. Задержание произошло спустя пару часов после появления на провластном сайте “Qafqazinfo” статьи об участии Алиева в незаконном получении иностранных грантов.

В статье утверждается, что Имран Алиев незаконно получал деньги от западных доноров наряду с сотрудниками изданий «Abzas Media” и “Toplum TV” .



To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video