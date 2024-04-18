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(4 часа назад)
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Задержан руководитель сайта Meclis.info

Руководитель сайта “Meclis.info” Имран Алиев задержан вечером 18 апреля в бакинском аэропорту. Об этом он сам успел сообщить коллегам-журналистам.

Алиева задержали лиц в масках, после того как он уже прошел пограничный контроль и ждал посадки на рейс в Стамбул. Далее Алиева передали сотрудникам полиции.  Задержание произошло спустя пару часов после появления на провластном сайте “Qafqazinfo”  статьи об участии Алиева в незаконном получении иностранных грантов.

В статье утверждается, что Имран Алиев незаконно получал деньги от западных доноров наряду с сотрудниками изданий  «Abzas Media” и “Toplum TV” . 
 

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