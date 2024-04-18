РФ ждет от Армении отчета о военно-политических договоренностях с США и ЕС
РФ ждет от Армении отчета о военно-политических договоренностях с США и ЕС
Россия ожидает от Армении объяснений о "военно-политических договоренностях" с США и Евросоюзом , достигнутых 5 апреля в Брюсселе. Об этом заявила 18 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Москве не будут удивлены, если окажется, что представители США и Евросоюза в Брюсселе действительно навязывали Еревану планы, предполагающие замену российской военной базы и российских пограничников специалистами из США, НАТО и ЕС, расширение подрывной работы Запада на границе Армении против Азербайджана и Ирана, а также переориентацию критически важной инфраструктуры и энергосистемы Армении с демонтажем Мецаморской АЭС», - сказала она.
Захарова отметила, что Запад отводит Армении лишь роль инструмента для разжигания нового большого пожара в регионе.
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