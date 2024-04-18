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(4 часа назад)
РФ ждет от Армении отчета о военно-политических договоренностях с США и ЕС

РФ ждет от Армении отчета о военно-политических договоренностях с США и ЕС

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

РФ ждет от Армении отчета о военно-политических договоренностях с США и ЕС

Россия ожидает от Армении  объяснений  о "военно-политических договоренностях" с США и Евросоюзом , достигнутых 5 апреля в Брюсселе. Об этом  заявила 18 апреля  официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Москве не будут удивлены, если окажется, что представители США и Евросоюза в Брюсселе действительно навязывали Еревану планы, предполагающие замену российской военной базы и российских пограничников специалистами из США, НАТО и ЕС, расширение подрывной работы Запада на границе Армении против Азербайджана и Ирана, а также переориентацию критически важной инфраструктуры и энергосистемы Армении с демонтажем Мецаморской АЭС», - сказала она.

Захарова  отметила, что Запад отводит Армении лишь роль инструмента для разжигания нового большого пожара в регионе.

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