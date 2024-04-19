В апреле цена нефти Brent впервые опустилась ниже $87 за баррель

В апреле цена нефти Brent впервые опустилась ниже $87 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне на лондонской бирже ICE опустилась ниже $87 за баррель впервые с 1 апреля.

Об этом свидетельствуют данные торгов на ICE.

По данным биржи, уже утром цена Brent снижалась на 0,58%, до $86,91 за баррель, а затем опустилась в течении дня до уровня $86,59.

В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в июне снижался на 0,9%, до $81,65 за баррель.

К снижению цен на нефть повлияли уменьшение военно-политических рисков в Ближнем Востоке. Участники рынка убедились, что между Ираном и Израилем не будет большой войны.