В апреле цена нефти Brent впервые опустилась ниже $87 за баррель
- Энергетика
- 19 апрель 2024, 7:14
- 242
В апреле цена нефти Brent впервые опустилась ниже $87 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне на лондонской бирже ICE опустилась ниже $87 за баррель впервые с 1 апреля.
Об этом свидетельствуют данные торгов на ICE.
По данным биржи, уже утром цена Brent снижалась на 0,58%, до $86,91 за баррель, а затем опустилась в течении дня до уровня $86,59.
В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в июне снижался на 0,9%, до $81,65 за баррель.
К снижению цен на нефть повлияли уменьшение военно-политических рисков в Ближнем Востоке. Участники рынка убедились, что между Ираном и Израилем не будет большой войны.
Энергетика
-
- 19 апрель 2024, 07:41
Как сообщает пресс-служба Минэнерго АР, с этой целью по приглашению председателя 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Денниса Фрэнсиса министр П. Шахбазов отправился в США.
-
- 19 апрель 2024, 07:39
С момента ввода в эксплуатацию трубопровода Баку-Супса (WREP — Western Route Export Pipeline) до 1 апреля этого года по трубопроводу было транспортировано 100 млн.тонн нефти.
-
- 19 апрель 2024, 07:35
В январе-марте текущего года Азербайджан экспортировал 105,24 тыс. тонн нефтепродуктов на сумму $62,83 млн.
-
- 19 апрель 2024, 07:32
Азербайджан и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) дали оценку первому аукциону по возобновляемой энергетике и другим проектам, которые будут реализованы в рамках предстоящего COP29.
Написать отзыв