Защита ходатайствовала о переводе Рамиля Бабаева под домашний арест

18 марта Айша Абдель Гадир, адвокат арестованного по делу Toplum TV Рамиля Бабаева, подала ходатайство об изменении меры пресечения ее подзащитному и переводе его под домашний арест. Также адвокат обратилась в прокуратуру для расследования бесчеловечного обращения с Бабаевым и попросила омбудсмена вмешаться для обеспечения его прав.

Как сообщила Turan адвокат, привлечение Бабаева к уголовной ответственности и его арест на 4 месяца осуществлены с нарушением законности.

Так, журналист был задержан 6 марта во время проведения обыска в офисе Toplum TV и в его квартире. «Во время обыска Рамиль Бабаев потребовал ведения видеосъемки. "Как только он заявил на камеру, что «найденные» в квартире 2300 евро не принадлежат ему, а были подложены полицейскими, съемка сразу была прекращена», - отметила адвокат.

8 марта Бабаеву было предъявлено обвинение по ст.206.3.2 (контрабанда по предварительному сговору группой лиц) УК Азербайджана. В тот же день он был арестован.

«Следствие мотивировало необходимость ареста тем, что находясь на свободе он может «покинуть страну», «скрыться от следствия и суда», «повторно совершить преступные действия», «создавать препятствия правосудию» и «воздействовать на свидетелей».

Однако утверждения следственного органа основывались на абстрактных умозаключениях и никаких конкретных аргументов, подтверждающих это, в суд не было представлено, говорится в ходатайстве адвоката.

Бабаев отвергает обвинения и считает, что его преследование, как и аресты других лиц, связанных с Toplum TV, имеют цель подорвать деятельность этой медиа и является мерой устрашения оппозиционеров.

В ходатайстве указываются конкретные нарушения закона в деле Бабаева. В частности, указано, что его содержали под стражей без решения суда более 48 часов. Следствие не представило доказательств совершения им правонарушений.

Суд также не истребовал материальных доказательств для проверки обоснованности обращения следственного органа.

Адвокат подчеркивает, что при избрании меры пресечения суд не учел положений статьи 5 Европейской конвенции и вытекающих из нее прецедентного права принципов «законности» и «обоснованности подозрений».

В ходатайстве также указывается на нарушение прав Бабаева по ст. 18 Европейской конвенции. В частности, по этому деле проходят всего 9 человек и все они связаны с Toplum TV и аресты сопровождаются в провластных СМИ кампанией дискредитации этого издания.

С учетом вышеизложенного, адвокат просит изменить меру пресечения в отношении Бабаева на домашний арест. Адвокат также обратилась к прокурору Хатаинского района в связи с бесчеловечным обращением с Бабаевым.

Так, 8 марта Бабаев и еще 4 фигуранта дела были доставлены в суд в наручниках и головами наклоненными вниз, что является бесчеловечным обращением.

Несмотря на возражения адвокатов, сотрудники полиции продолжили применять силу к арестованному.

Адвокат указала на прецедентные решения ЕСПЧ, по которым применение силы работниками правоохранительных органов расценивается как унижение достоинства и квалифицируется как нарушение статьи 3 (запрет пыток) Европейской конвенции.

Согласно статье 26 закона о полиции Азербайджана, применение физической силы, спецсредств или огнестрельного оружия должно быть пропорционально возникшей угрозе. В конкретном случае, ее подзащитный не оказывал сопротивления, подчинялся приказам.

Адвокат просит прокурора признать незаконным применение насилия полицейскими и привлечь их к ответственности за эти действия. Защитник ходатайствует о направлении в Хатаинское управление полиции запроса для установления личности сотрудников, доставших обвиняемых в суд. Также содержится просьба запросить из Хатаинского суда видеокадры доставки обвиняемых.

Адвокат обратилась и к омбудсмену Азербайджана в связи с нарушением прав Бабаева и незаконным арестом. Отмечается, что Бабаев подвержен периодическим судорогам и нуждается в срочном врачебном вмешательстве. В то же время, Бабаев является докторантом Института философии и социологии Национальной академии наук и ограничение свободы лишает молодого человека возможности учиться.

Адвокат другого фигуранта этого дела, члена ИДИ Илькина Амрахова Ровшана Рагимова также намерена подать ходатайство об изменении меры пресечения в отношении ее подзащитного на домашний арест. Рагимова уже подала в прокуратуру жалобу на бесчеловечное обращение с Амраховым.

* Напомним, что 6-8 марта были задержаны 9 сотрудников Tolum TV и его партнерской организации Института демократических инициатив. Им предъявлены обвинения в контрабанде иностранной валюты. Семь человек подвергнуты предварительному заключению сроком на 4 месяца, еще двое переданы под надзор полиции.