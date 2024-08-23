Защита заявила об отсутствии эффективной медицинской помощи Гусейну Абдуллаеву

Состояние здоровья бывшего депутата и предпринимателя Гусейна Абдуллаева в СИЗО серьезно ухудшилось, однако ему отказывают в эффективной медицинской помощи, сообщила адвокат Шахла Гумбатова.

По ее словам, в начале августа врачи констатировали у Абдуллаева гипертрофию левого желудочка, вероятность трещины в задней стенке сердца, блокаду левой передней части сердца. Диагноз подтвердил критическое состояние Абдуллаева и вероятность перенесенного инфаркта, сказала Гумбатова.

15 августа в Бакинском суде по тяжким преступлениям защита ходатайствовала об обеспечении Абдуллаева медицинским обследованием в гражданской клинике по его выбору.

Ходатайство было исполнение частично. Абдуллаева на один день увезли в тюремный госпиталь, где визуально осмотрели и на следующий день вернули в Бакинский СИЗО-1.

22 августа Г.Абдуллаев даже по видеосвязи не смог участвовать в заседании Бакинского суда по тяжким преступлениям. Защита обратилась в Европейский суд по правам человека в соответствии с правилами 39 Регламента о принятии срочных обеспечительных мер для устранения угрозы здоровью и жизни заявителя.

Абдуллаев отвергает обвинение но новому делу по статье 193-1.3.2 (легализация имущества в крупном размере, полученного преступным путем) УК по которой ему инкриминируется «отмывание» 5,5 млн манатов.

*Гусейн Абдуллаев в 90-х годах занимал ведущие позиции в бизнесе с нефтепродуктами. Подконтрольные ему группы молодчиков участвовали в разгоне протестов оппозиции.

B 2013 году он эмигрировал из Азербайджана. Спустя некоторое время против него было возбуждено уголовное дело за уклонение от налогов. 22 апреля 2018 года Абдуллаев был задержан в Турции, куда прибыл из Германии и экстрадирован в Азербайджан.

B Баку его обвинили по ст. 192.2.2 (незаконное предпринимательство с извлечением крупного дохода), 178.2.1 (мошенничество), 178.2.2, 178.2.4 (мошенничество), 182.2.1 (вымогательство путем угроз по предварительному сговору лиц), 182.2.2 (те же действия, совершенные повторно) и 182.2.4 (те же действия, совершенные с причинением потерпевшему крупного ущерба). УК. Впоследствии он был приговорен к 6 годам лишения свободы.

В августе 2020 года Рабочая группа ООН по произвольным арестам постановила немедленно освободить Абдуллаева.

За 47 дней до завершения 6-летнего тюремного заключения, в начале марта этого года против него было выдвинуто новое обвинение. Теперь Абдуллаеву инкриминируют легализацию денег, добытых преступным путем (ст. 193-1.3.2 УК). В частности, он обвиняется в отмывании с 2006 по 2014 гг. 6 млн. манатов, хотя следствие уже расследовало его действия с 2000 по 2018 гг.