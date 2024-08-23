Марк Либби: Сообщения о переброске американских войск в Армению – чушь

Сообщение издания Caliber.az о переброске американских войск в Армению — это чушь. Посольство США в Ереване уже сделало заявление по этому поводу в Ереване. Об этом в интервью Общественно ТВ заявил посол США в Азербайджане Марк Либби.

«К сожалению, есть кто-то, включая Caliber, которые пытаются разжечь огонь, создать трудности между Арменией и Азербайджаном в целях, о которых я могу только догадываться», - отметил дипломат.

По его словам, сотрудничество США с Азербайджаном, с Арменией и Грузией служит трем общим целям: чтобы эти страны были суверенными, демократическими и независимыми от внешнего влияния.

«Мне совершенно ясно, что самая большая проблема между Азербайджаном и Арменией сейчас — это отсутствие доверия», - отметил Либби, хотя лидеры обоих стран заявили, что очень, очень близки к миру и это внушает оптимизм.

На вопрос создают ли положения конституции Армении препятствия на пути мирного соглашения, Либби не стал давать этому оценку. По его словам, стороны должны сами найти решение.

Отвечая на вопрос о негативных оценках в адрес Азербайджана со стороны Конгресса США, посол дал понять, что Америка это демократическая страны и конгрессмены имеют собственное мнение по всем вопросам и администрация им не может указывать.

Что касается интересов США в целом, то нужно мирное соглашение, не должно быть коррупции, должно быть верховенство закона и гарантии контрактов. «Вот о чем Азербайджану нужно подумать, если он хочет привлечь иностранные инвестиции, как это было во время заключения контракта века, отметил посол.

Он также отметил большое значение предстоящей конференции COP29 и перспективы выработки в Азербайджане зеленной энергии.

Посол коснулся также участия США в разминировании освобожденных территорий, заметив, что за последние годы на эти цели Америка большие средства.

На утверждение, что 907-я поправка это самая большая проблема в двусторонних отношениях, посол сказал: «Самая большая проблема — это проблема прав человека — арест журналистов, НПО и гражданского общества. Вы можете определить 907 как самую большую проблему в двусторонних отношениях, я бы предположил, что это права человека».