Суд арестовал Бахруза Самедова на 4 месяца
Суд арестовал Бахруза Самедова на 4 месяца
Сабаильский районный суд Баку в пятницу арестовал политолога Бахруза Самедова на 4 месяца. Об этом Turan сообщила адвокат Зибейда Садыгова.
Самедову предъявлено обвинение по ст. 274 (госизмена) УК Азербайджана.
Следствие мотивировало необходимость ареста Самедова тем, что он учится за рубежом и может скрыться.
Защита возразила и указала, что Самедов не намерен скрываться.
Самедов сказал, что невиновен, он никогда не совершал предательства в отношении своей страны.
Самедов заявил, что является миролюбивым человеком , исповедует христианство, и это религия пропагандирует мир.
Он лишь хотел мира (между Арменией и Азербайджаном). В своих исследованиях он отражал проблемы обеих сторон.
Суд удовлетворил ходатайство следствия. Защита подаст апелляцию.
Самедов заявил, что на него было оказано давление во время ареста и суд постановил, что прокуратура расследовала это.
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