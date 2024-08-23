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(3 часа назад)
Суд арестовал Бахруза Самедова на 4 месяца

Суд арестовал Бахруза Самедова на 4 месяца

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Суд арестовал Бахруза Самедова на 4 месяца

Сабаильский районный суд Баку в пятницу арестовал политолога Бахруза Самедова на 4 месяца. Об этом Turan сообщила адвокат Зибейда Садыгова.

Самедову предъявлено  обвинение по ст. 274 (госизмена) УК Азербайджана.

Следствие мотивировало необходимость ареста Самедова тем, что он учится за рубежом и может скрыться.

Защита возразила и указала, что Самедов не намерен скрываться.

Самедов сказал, что невиновен, он никогда не совершал предательства в отношении своей страны.

Самедов заявил, что является миролюбивым человеком , исповедует христианство, и это религия пропагандирует мир.

Он лишь хотел мира (между Арменией и Азербайджаном). В своих исследованиях он отражал проблемы обеих сторон.

Суд удовлетворил ходатайство следствия. Защита подаст апелляцию.

Самедов заявил, что на него было оказано давление во время ареста и суд постановил, что прокуратура расследовала это.

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