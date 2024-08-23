Правительство Грузии досрочно отзывает посла из Азербайджана
Посол Грузии в Азербайджане завершит дипломатическую миссию 1 января 2025 года (обновлено)
Посольство Грузии в Азербайджане в пятницу прокомментировало недавнее постановление правительства Грузии об освобождении посла Зураба Патарадзе от должности.
«Согласно распоряжению правительства Грузии, посол завершит свою дипломатическую миссию в Азербайджане 1 января 2025 года в связи с истечением срока ротации дипломатической службы», — говорится в сообщении посольства.
Патарадзе занимает пост посла Грузии в Азербайджане с августа 2018 года.
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Правительство Грузии досрочно отзывает посла из Азербайджана
Посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе досрочно отзывается с занимаемой должности. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, и документ направлен на утверждение президенту Саломе Зурабишвили, , сообщают грузинские СМИ.
Согласно тем же источникам, полномочия Патарадзе должны были истечь 1 января 2025 года, и причины его досрочного освобождения правительство не объяснило.
Патарадзе был назначен послом Грузии в Азербайджане в 2018 году.
Получить комментарии в посольстве Грузии в Азербайджане пока не удалось.
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