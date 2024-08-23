23 августа вечером при вылете в Тбилиси был задержан общественный активист Самед Шихы. Об этом сообщили его друзья. Он прошел пограничный контроль Бакинского аэропорта и спустя полчаса успел сообщить друзьям, что его задержали. Товарищам не удалось прояснить судьбу активиста. Получить комментарии в правоохранительных органах не удалось. Шихы известен своими пацифистскими взглядами .