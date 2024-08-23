  • contact.az Contact
  • Баку
  • Clear25.30 C
  • Воскресенье, 25 август 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(3 часа назад)
Задержан общественный активист Самед Шихы

Задержан общественный активист Самед Шихы

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Задержан общественный активист Самед Шихы

23 августа вечером при вылете в Тбилиси был задержан общественный активист Самед Шихы. Об этом сообщили его друзья. Он прошел пограничный контроль Бакинского аэропорта и спустя полчаса успел сообщить друзьям, что его задержали.  Товарищам не удалось прояснить судьбу активиста. Получить комментарии в правоохранительных  органах не удалось. Шихы известен своими пацифистскими взглядами  .

Написать отзыв

Политика

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей