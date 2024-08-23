Задержан общественный активист Самед Шихы
Задержан общественный активист Самед Шихы
23 августа вечером при вылете в Тбилиси был задержан общественный активист Самед Шихы. Об этом сообщили его друзья. Он прошел пограничный контроль Бакинского аэропорта и спустя полчаса успел сообщить друзьям, что его задержали. Товарищам не удалось прояснить судьбу активиста. Получить комментарии в правоохранительных органах не удалось. Шихы известен своими пацифистскими взглядами .
Политика
-
- 24 август 2024, 21:17
24 августа в селе Заргяр Физулинского района на неочищенной от мин и не разорвавшихся боеприпасов территории произошел взрыв, говорится в совместном сообщении генеральной прокуратуры, МВД и Национального агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA).
-
- 24 август 2024, 20:06
Задержанный накануне молодой писатель и общественный активист Самед Шихы отпущен силовиками.
-
- 24 август 2024, 15:09
Служба безопасности Украины заочно возбудила уголовное дело против иранского генерала, который инструктировал российских военных наносить удары беспилотниками по Украинской территории и лично координировал 20 таких атак
-
- 24 август 2024, 13:03
Планете грозят сильные природные катастрофы в случае, если своевременно не обуздать изменения климата. Эта мысль рефреном звучала в выступлениях спикеров на состоявшемся 24 августа семинаре для СМИ в связи с предстоящим COP29 в Баку.
Написать отзыв